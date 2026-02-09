Tre AT-block Ålands centralsjukhus
Region Uppsala / Läkarjobb / Uppsala Visa alla läkarjobb i Uppsala
2026-02-09
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Ålands centralsjukhus
Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) kan i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala erbjuda AT-utbildning på Åland. ÅHS ansvarar för all offentlig sjukvård på Åland med Ålands landskapsregering som huvudman. På Åland bor lite mer än 30 000 personer och ÅHS är med ca 1 000 anställda en av landskapets största arbetsgivare. ÅHS är en trygg och familjär arbetsplats med korta beslutsvägar. Här bildar våra läkare, vårdpersonal, tandläkare, olika typer av terapeuter samt övrig special- och servicepersonal tillsammans en kreativ och kunskapsinriktad organisation. Sjukhuset är litet, men verksamheten är omfattande och effektiv.
Vi utlyser tre AT-block på 19 månader med klinisk tjänstgöring på Ålands centralsjukhus. I blocket ingår även tjänstgöring vid våra två hälsocentraler på Åland. Teoretisk utbildning sker på Akademiska sjukhuset och på Ålands centralsjukhus.
I blocket ingår:
• invärtesmedicinska specialiteter 5.5 månader
• kirurgiska specialiteter 4.5 månader
• psykiatri 3 månader
• allmänmedicin på åländsk hälsocentral 6 månaderPubliceringsdatum2026-02-09Kvalifikationer
Du som söker ska ha genomgått läkarutbildning i Sverige. Du ska vid tillträdet ha examensbevis från din läkarutbildning i Sverige. Innan tjänstgöringens början ska du ansöka om tidsbestämd legitimation som läkare i Finland via Valvira.fi.
Meriterande
I denna rekrytering är tidigare vikariat meriterande där vikariat inom akutverksamhet med jourtjänstgöring är särskilt meriterande. Annan erfarenhet där du tillägnat dig de kompetenser vi efterfrågar kan vara meriterande, likaså lokalanknytning, rekommendationer och framtidsplaner. Urval sker genom en sammanvägning av formella meriter och intervju.
Din kompetens
Som person är du noggrann, strukturerad och villig att ta ett stort ansvar som AT-läkare. Du är också flexibel, har självinsikt, god samarbetsförmåga och gott omdöme. Vi söker engagerade och motiverade läkare som förstår vad det innebär att göra AT på ett mindre sjukhus med högre jourbörda och stor utvecklingspotential under handledning.
Enbart sökande med läkarexamen från Sverige har möjlighet att göra AT på Åland.
Vi ser gärna att du som söker vill fortsätta att utvecklas vid Ålands centralsjukhus.
Din ansökan ska innehålla:
• Läkarexamensbevis från läkarprogrammet i Sverige.
• CV där din utbildning och erfarenhet framgår
• Tjänstgöringsintyg som styrker din tidigare erfarenhet. Andra intyg kan godtas förutsatt att de innehåller period (år-månad-dag - åå-mm-dd) och omfattning och är signerade.
• Eventuella rekommendationsbrev från tidigare tjänstgöring.
Viktig information om din ansökan
Vi har bara möjlighet att behandla fullständiga ansökningar.
Som sökande har du ansvar för att kontrollera att din ansökan är komplett. Dina underlag ska vara uppladdade senast sista ansökningsdag.
Vi vill att du besvarar samtliga frågor i ansökningsformuläret.
Vi vill att du i ditt personliga brev beskriver varför du söker AT på Ålands centralsjukhus.
Vi vill att du laddar upp dina bilagor i pdf-format.
Övrig information
Intervjuer sker vid Ålands centralsjukhus onsdagen den 11e mars.
Möjlighet till digital intervju finns för de som önskar.
Tillträde enligt överenskommelse, tre tjänster med start i juli, september och november.
Innan tjänstgöringens början ska du ansöka om tidsbestämd legitimation som läkare i Finland via Valvira.fi.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig som AT-läkare att bli en uppskattad medarbetare i en tight sjukvårdsorganisation. All klinisk tjänstgöring görs på Åland, dels på Centralsjukhuset i Mariehamn och dels på våra två hälsocentraler på Åland. I samarbete med Akademiska sjukhuset får du delta i introduktionsveckor i Uppsala och delta i återkommande seminarier.
Vill du veta mer?
AT studierektor Caroline Bergquist, caroline.bergquist@ahs.ax
AT-handläggare via at.rekrytering@regionuppsala.se
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Sista ansökningsdag är fredag 27 februari. När du registrerar din ansökan kommer du få besvara ett antal frågor, vi tackar dig i förväg för att du tar dig tid att göra detta.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS177/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9729872