Träslöjdslärare till Fröviskolan F-6
2026-01-05
Välkommen till Fröviskolan - en lagom stor skola där närheten till naturen bidrar till en trivsam arbetsmiljö.
Fröviskolan är en F-6-skola med cirka 300 elever, vackert belägen vid sjön Väringen. Vi är en skola där alla känner varandra och där relationer, samarbete och engagemang står i centrum. Med två klasser i varje årskurs skapar vi stabila strukturer och goda förutsättningar för både elever och personal.
På Fröviskolan finns en tydlig och närvarande skolledning bestående av rektor och biträdande rektor. Vi har ett välfungerande elevhälsoteam med kurator, specialpedagog, skolpsykolog och skolsköterska, samt en socialpedagog som bidrar till trygghet och stöd i elevernas vardag. Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande i nära samverkan med skolans pedagoger.
Våra ambitioner är höga och vi arbetar utifrån ledorden kunskap, glädje, trygghet och höga förväntningar. Vi strävar efter att varje elev ska nå sin fulla potential utifrån sina egna förutsättningar. Undervisningen präglas av engagemang, struktur och ett inkluderande arbetssätt där elevernas styrkor och förmågor tas tillvara.
På Fröviskolan möts du av kompetenta, engagerade och utbildade kollegor som samarbetar, stöttar varandra och utvecklar verksamheten tillsammans. Vi ser möjligheter i varje elev och värnar om ett professionellt och positivt arbetsklimat där både elever och personal får möjlighet att växa.
Hos oss får du arbeta på en skola där trygghet, trivsel och utveckling går hand i hand - för både elever och medarbetare.
Tjänsten som träslöjdslärare hos oss omfattar 50 % och kan eventuellt kombineras med träslöjd på Ekbackens skola om ytterligare 30 %. Resterande tid upp till heltid kommer att förläggas till arbete i klass och på fritidshem. Tjänsten kan övergå i en tillsvidareanställning under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Låter detta lockande? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten hos oss på Fröviskolan F-6!
Som träslöjdslärare ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen i trä- och metallslöjd i enlighet med gällande läroplan. Du skapar en trygg, strukturerad och inspirerande lärmiljö där elevernas kreativitet, problemlösningsförmåga och hantverkskunskaper utvecklas.
I uppdraget ingår att introducera och handleda elever i användning av verktyg, maskiner och material på ett säkert sätt samt att arbeta aktivt med säkerhetsrutiner i slöjdsalen. Du bedömer och dokumenterar elevernas kunskapsutveckling och ger formativ återkoppling.
Du samarbetar med kollegor i arbetslag och ämneslag, deltar i skolans utvecklingsarbete och bidrar till en helhetssyn kring elevernas lärande och sociala utveckling. Vid behov kan uppdraget även omfatta arbete i klass och på fritidshem.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i trä- och metallslöjd för årskurs F6, alternativt har annan relevant utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har god kunskap om gällande läroplan och styrdokument samt erfarenhet av pedagogiskt arbete i grundskolan.
Du har goda kunskaper i material, verktyg och maskiner inom träslöjd samt arbetar strukturerat med säkerhet och ordning i slöjdsalen. Förmåga att planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån elevernas olika behov är en förutsättning för uppdraget.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är trygg i din lärarroll, har ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt samt god samarbetsförmåga. Du kommunicerar väl på svenska i tal och skrift.
