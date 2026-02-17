Transporttekniker (vikariat)
Regionservice, KatrineholmPubliceringsdatum2026-02-17Om företaget
Regionservice är en smidig, flexibel och nytänkande serviceorganisation med stolta medarbetare, som tillsammans skapar värde för Region Sörmland.
Transport ingår i verksamhetsservice, som är en del av regionservice. Här transporteras allt ifrån paket, tvätt och måltider både inom sjukhusen men också mellan sjukhus och till t.ex. vårdcentraler. Vi utför dessutom patienttransporter inom sjukhusen.Arbetsuppgifter
• Transport av mat, post, tvätt och sopor
• Källsortering
• Truckkörning
• Vördsam hantering av avlidna.
Din kompetens
Vi söker dig som:
• Har fyllt 18 år.
• På grund av vikten av att säkerställa patientsäkerheten i vår verksamhet, kräver vi mycket god svenska i tal, skrift och läsförståelse.
• B-körkort, manuell växellåda.
• C-körkort.
• YKB.
Tidigare erfarenheter inom området du söker är meriterande
Som person trivs du med att arbeta i grupp och har en god samarbetsförmåga. Du är självgående och då detta är ett arbete som ibland innebär snabba förändringar ser vi att du är flexibel som person, och kan med lätthet anpassa dig till förändringar. Vi värdesätter servicekänsla och lojalitet!
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Vikariatsanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstider är mellan kl. 07:00 - 22:00, schemalagd helgtjänstgöring kan förekomma.
Information om tjänsten lämnas av
Gruppchef transport Västra, Andréas Wikström, 072-147 55 59.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på transport!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-09.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
