Transportplanerare Sto Scandinavia
Är du en lösningsfokuserad, logistikintresserad, social och ordningsam person med hög känsla för service?
Då kan du vara personen vi söker!
Vi söker en transportplanerare till Sto Scandinavia i Linköping med ansvar för koordinering, planering och administrering av transportlogistiken på centrallagret. Detta är ett konsultuppdrag med önskad start mars 2026 och sträcker sig till oktober 2026 med möjlighet till en eventuell förlängning. Uppdraget är på 100% och arbetstiderna är måndag-fredag 7:00-16:00.
Publiceringsdatum2026-01-26Om tjänsten
Som Transportplanerare hos Sto Scandinavia ansvarar du för att planera och koordinera transportflöden för att säkerställa effektiva och punktliga leveranser till våra kunder. Tillsammans med dina kollegor på transportavdelningen kommer du att arbeta nära vårt logistikteam, produktion och transportörer för att optimera transportlösningar. Du bidrar aktivt till utveckling och hållbara, kostnadseffektiva logistikprocesser.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Koordinera och planera transport, plockning och lossning från centrallager
• Bokning och administration av transportuppdrag från centrallager
• Bokning, hantering och administration av transportuppdrag relaterat till export från centrallager.
• Stödja 3PL lagret med koordinering och planering av transporter
• Ansvar för att korrekta dokument följer med transporterat gods och att tillämpliga lagar och förordningar följs under transport (inklusive export)
• Administration i nuvarande affärssystem och tillhörande transportledningssystem
• Kontroll och kodning av fakturor för fraktkostnad
• Bearbetning av felloggar i affärssystem relaterade till transport
• Deltagande i inventeringar av centrallager och externlager
• Annan befintlig uppgift som hanteras av logistik och distribution
Vem är du?
För att lyckas och trivas i rollen söker vi dig som är social, ordningsam och lösningsfokuserad. Du har en hög känsla för service och kan vara flexibel samt självständig i ditt arbete.
Vi ser gärna att du har;
• Arbetslivsfarenhet inom administration
• Utbildning inom logistik eller likvärdig utbildning är meriterande
• God datavana inom officepaketet, meriterande om du arbetat med SAP, Nshift
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, meriterande med andra nordiska språk
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Ersättning
