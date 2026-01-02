Tranås Energi söker Drifttekniker
2026-01-02
Välkommen till Tranås, en småstad med hög
livskvalitet, sjönära natur och närhet till både Linköping och
Jönköping. På Tranås Energi och dotterbolaget Tranås Energi Elnät
distribuerar och säljer vi el, fjärrvärme, fibernät och energitjänster.
Vår personal bidrar med kundnära perspektiv som ger boende och företag i
kommunen samt hela Sverige en hög servicenivå och trygga leveranser,
med stort fokus på att värna om miljö och biologisk mångfald.
Tranås Energi har
haft verksamhet sedan 1911 och vi består idag av ett 50-tal anställda
fördelade på fyra avdelningar, Fjärrvärme, Elnät/Fibernät,
Försäljning/Kundservice samt Stab.
Drifttekniker till vår kraftvärmeproduktion
Vill du arbeta med drift och underhåll i kraftvärmeproduktionen på ett modernt småländskt energiföretag?
Ja, i så fall kan det vara just dig som vi söker!
Om tjänstenI tjänsten ingår alla förekommande arbetsuppgifter, allt från driftoptimering och produktionsplanering till service och mekaniskt underhåll av våra pannor, turbiner samt övrig kringutrustning.
Du kommer att arbeta både i team med dina kollegor och självständigt, samt få ett eget ansvarsområde. Arbetstiden är förlagd till dagtid på sommarhalvåret och tvåskift på vinterhalvåret. Då beredskap ingår i tjänsten måste du vara bosatt i Tranås eller i dess närhet.
På Tranås Energi AB erbjuder vi dig en stimulerande arbetsplats på ett företag som tar ansvar både för sina anställda och för miljön!
Om digDin utbildningsbakgrund är drifttekniker, drift-/sjö-/energiingenjör med inriktning mot kraft/värme/process eller motsvarande på högskole- eller YH-nivå. Erfarenhet av fastbränsleeldning, processindustri, underhållsarbete och/eller annan liknande verksamhet ser vi som meriterande.
Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och ser möjligheter framför hinder. Du är en lyhörd och engagerad lagspelare som också kan arbeta självständigt samt har en ödmjuk attityd med förmåga att kliva fram och ta för dig när möjligheten ges och situationen kräver. Andra viktiga egenskaper för tjänsten är noggrannhet och ett strukturerat arbetssätt. Du är trygg i dig själv och hanterar stress på ett bra sätt.
Du har goda språkkunskaper i svenska och engelska.Du har B-körkort.
Om Tranås Energi
Tranås Energi AB och dotterbolaget Tranås Elnät AB ägs av
Tranås Stadshus AB, som i sin tur är helägt av Tranås kommun. All
verksamhet bedrivs i moderbolaget Tranås Energi AB. Tillsammans är vi ca
50 personer som varje dag ser till att allt inom våra verksamheter
fungerar.Publiceringsdatum2026-01-02Kontaktuppgifter för detta jobb
Lena Brantberg, BraPersonal Sverige AB, tel: 0703-50 89 09 lena.brantberg@brapersonal.nu
AnsökanEftersom vi tillämpar löpande urval vill vi gärna ha din ansökan snarast.
I rekryteringen samarbetar Tranås Energi AB med BraPersonal Sverige AB. Anställning sker direkt på Tranås Energi AB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6355439-1771011". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brapersonal Sverige AB
(org.nr 556745-7279), https://jobb.brapersonal.nu
Norra Storgatan 64 (visa karta
)
573 34 TRANÅS Arbetsplats
BraPersonal Kontakt
Lena Brantberg lena.brantberg@brapersonal.nu 070-350 89 09 Jobbnummer
9667098