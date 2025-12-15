Trainee som Integrationsspecialist
2025-12-15
Vill du vara med och bidra till Sveriges energiframtid? Ta det första steget i din karriär och sök rollen som trainee/integrationsspecialist.
Vårt väletablerade traineeprogram ger dig en unik möjlighet att utvecklas både i din framtida yrkesroll och som person under ett helt år. Programmet ger dig en stor möjlighet att påverka och anpassa innehållet utifrån intresse och roll, och du får dessutom ett brett kontaktnät inom specifika områden.
Ta dig an energiutmaningen med oss och sök till vårt traineeprogram 2026. Här får du en trygg och dynamisk arbetsplats där du gör skillnad för ett lysande Sverige.
Publicering sdatum2025-12-15Om tjänsten
I rollen som Trainee inom integrationsområdet kommer du stödja arbetet med implementering och planering av framdrift inom integrationsområdet. Som trainee kommer du både att arbeta i vår förvaltningsorganisation för kommunikations- och integrationslösningar men kan även i involveras i interna och/eller externa projekt.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Utveckling av integrationer i containermiljöer
• Systemtester
• Felsökning
• Patchning
• Kravanalys
Integrationsenheten har ett flertal olika roller såsom utvecklare, testare, integration-och lösningsarkitekter och du ges möjlighet för att prova på olika roller och få en bred utgångspunkt för vidare arbete. Du får arbeta med modern teknik inom integrationsområdet, med allt från mikrotjänstplattformar till system för strömmande data, där flera tjänster är kritiska för Sveriges elsystem.
Efter ditt trainee-år kommer du fortsätta inom integrationsområdet, där arbete med testmetodik och QA kommer bli en viktig del av dina arbetsuppgifter.
Svenska kraftnät växer och är under en digitaliseringsresa vilket gör att behovet av integrationer växer kraftigt. För att möta behovet ökar vi våra förmågor, migrerar över till moderna plattformar och stödjer ett ökat integrationsbehov från övriga delar av verksamheten.
Du kommer tillhöra enheten Integrationer/Verksamhets- och IT-utvecklingsstöd. Du blir en del av ett glatt och kompetent gäng som gärna delar med sig av sin kompetens och kunskap.
Om dig
Skallkrav:
I din roll som trainee är du en viktig ambassadör och ansikte utåt för Svenska kraftnät. Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och ödmjuk inför det faktum att ingen kan allt från början. Som trainee hos oss får du ett unikt tillfälle att växa både professionellt och personligt. Under traineeåret kommer du att få ta del av utbildningar, handledning och praktiska erfarenheter som rustar dig för framtiden - samtidigt som du bidrar med nya perspektiv och energi till vår verksamhet.
Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du är målmedveten och strukturerad i ditt arbetssätt, samtidigt som du är relationsorienterad och bygger förtroende genom lyhördhet och respekt.
Vi värdesätter en ödmjuk inställning till lärande - hos oss är det helt okej att inte ha alla svaren direkt. Det viktigaste är att du har viljan att utvecklas, är öppen för feedback och använder den som ett verktyg för att driva din egen utveckling framåt. Även om mycket kommer att vara förberett och strukturerat för dig under ditt traineeår, är det avgörande att du tar ansvar för ditt eget arbete och din utveckling hos oss.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Svenska kraftnät är en statlig myndighet och det är viktigt att du lever upp till den statliga värdegrunden.
När programmet startar ska du ha en akademisk examen inom data- och systemvetenskap från högskola-/universitet. Din examen ska vara utfärdad år 2024, 2025 eller förväntad sommaren 2026. Då vi söker dig som är ny i din karriär vill vi att du har högst två års arbetslivserfarenhet, före eller efter studierna. Extrajobb under studietiden räknas inte.
Du har även:
• Dokumenterad erfarenhet av systemutveckling med objektorienterat programspråk
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
• Dokumenterad egenutvecklad IT-lösning via exempelvis extrajobb och/eller eget intresse
Bra att veta
• Programmet startar september 2026
• Bifoga utdrag på kurslista/betyg till din ansökan
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor med övernattning förekommer regelbundet under traineeåret
• Sista ansökningsdag 19 januari 2026, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev
• Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester
Viktiga datum under rekryteringsprocessen
• Screeningstester sker under vecka 5
• Informationsmöte för de som kallas på intervju 1 sker fredag 20 februari 2026
• Intervju 1 sker under vecka 9-10
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Magnus Kjellme, 010-475 8206. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Anna Kalzén, 010-350 9253. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
