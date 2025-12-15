Trainee som Etisk hackare
Svenska Kraftnät / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2025-12-15
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
IT, digitalisering och automation är avgörande för leveranssäkerhet, ökad kapacitet och effektivitet i kraftsystemet. Är du vår nästa trainee som etisk hackare?
Vårt väletablerade traineeprogram ger dig en unik möjlighet att utvecklas både i din framtida yrkesroll och som person under ett helt år. Programmet ger dig en stor möjlighet att påverka och anpassa innehållet utifrån intresse och roll, och du får dessutom ett brett kontaktnät inom flera områden av verksamheten.
Ta dig an energiutmaningen med oss och sök till vårt traineeprogram 2026. Hos oss får du en trygg och dynamisk arbetsplats där du verkligen gör skillnad för ett lysande Sverige.
Läs mer i traineernas blogg.Publiceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Som trainee i rollen etisk hackare blir du en del av ett engagerat team som arbetar för att stärka Svenska kraftnäts motståndskraft mot cyberangrepp. Du får möjlighet att utvecklas inom IT-säkerhet och bidra till att skydda samhällskritisk infrastruktur.
I rollen kommer du bland annat ha följande arbetsuppgifter:
• Delta i teknisk granskning och penetrationstestning av nya system tillsammans med teamet.
• Medverka i scenariobaserade red-team tester för att identifiera brister
• Vara med och utveckla metoder och verktyg för penetrationstestning.
• Arbeta med IT-säkerhetsincidenter som en del av Svk:s C-SIRT-team.
• Utföra sårbarhetsscanning för att identifiera och validera sårbarheter.
Som trainee får du möjlighet att utvecklas som etisk hackare i en kreativ och lärande miljö. Du blir en del av Svenska kraftnäts IT-säkerhetsavdelning, där cirka 50 experter arbetar med olika aspekter av IT- och cybersäkerhet. Här får du en bred plattform för utveckling och chans att samverka med specialister inom bland annat teknisk forensik, säkerhetsarkitektur, riskhantering och identitetshantering.
I rollen deltar du i säkerhetsgranskning och penetrationstester av komplexa miljöer - från ICS/SCADA-system till moderna containerbaserade utvecklingsmiljöer. Du bidrar också till att utveckla och förbättra granskningsmetoder, processer och verktyg. Enheten består av ca 15 medarbetare som tillsammans arbetar aktivt för att möta dagens och morgondagens hot, ett område som är avgörande för Sveriges samhällssäkerhet.
Som trainee får du en unik chans att lära av kunniga och erfarna kollegor, bidra med nya perspektiv och växa in i en roll där dina insatser är viktiga för att säkra Sveriges digitala motståndskraft.
Om dig
Skallkrav:
Som trainee är du en viktig ambassadör för Svenska kraftnät. Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och ödmjuk inför att ingen kan allt från början. Hos oss får du växa både professionellt och personligt genom utbildningar, handledning och praktiska erfarenheter - samtidigt som du bidrar med nya perspektiv. Du har god samarbetsförmåga, är målmedveten och bygger förtroende genom lyhördhet och respekt. Vi värdesätter en ödmjuk inställning till lärande - det viktigaste är viljan att utvecklas, ta ansvar och använda feedback som verktyg för din utveckling.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Svenska kraftnät är en statlig myndighet och det är viktigt att du lever upp till den statliga värdegrunden.
När programmet startat ska du ha en akademisk examen inom datavetenskap med exempelvis inriktning mot informations-, cyber, eller IT-säkerhet eller annan inriktning som vi berömmer är relevant. Din examen ska vara utfärdad år 2024, 2025 eller förväntad sommaren 2026. Då vi söker dig som är ny i din karriär vill vi att du har högst två års arbetslivserfarenhet, före eller efter studierna. Extrajobb under studietiden räknas inte.
Du har även:
• Kunskap inom windows- och linuxbaserade operativsystem.
• Kunskap inom datanätverk (t.ex. topologi, nätverksprotokoll, routing)
• Kännedom om vanliga programmerings och scriptspråk (t.ex. Python, bash, Powershell, Java)
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
• Deltagit i CTFer eller "bug bounties"
• Erfarenhet av vanligt förekommande verktyg inom penetrationstestning (t.ex. NMAP, Kali-linux, Metasploit, Wireshark)
• Genomförda projekt inom programmering, IT-infrastruktur (t.ex. applikation, labbmiljö, system)
Bra att veta
• Bifoga utdrag på kurslista/betyg till din ansökan.
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid förutsatt att arbetsuppgifterna tillåter.
• Resor med övernattning förekommer regelbundet under traineeåret.
• Sista ansökningsdag 19 januari 2026, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester.
• Förmåner | Svenska kraftnät
Viktiga datum under rekryteringsprocessen:
• Screeningstester sker under vecka 5
• Informationsmöte för de som kallas på intervju 1 sker fredag 20 februari 2026
• Intervju 1 sker under vecka 9-10
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Robert Nilsson +46 10-350 90 98. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Caroline Kirschon 010-350 92 49.
Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
Månadslön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Jobbnummer
9643878