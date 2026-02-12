Träindustriarbetare i Varberg
2026-02-12
Nu söker vi på Effektiv efter nya produktionsmedarbetare till vår samarbetspartner inom träindustrin i Varbergs kommun.
Vad erbjuder rollen?
Som produktionsmedarbetare hos vår samarbetspartner ingår du i en grupp där ni tillsammans jobbar med att framställa produkter med hög kvalitet i enlighet med deras arbetssätt. Ni jobbar tätt tillsammans i gruppen där gemenskap och laganda är viktiga ledord.
Vem är du?
Du som söker denna tjänst trivs med att arbeta fysiskt och har god fysik. Du är händig, van vid att använda verktyg, maskiner och annan utrustning på ett säkert sätt, och har ett gott omdöme i ditt arbete. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet och erfarenhet av ritningsläsning är en fördel. Vidare tycker du om att vara produktiv och motiveras av att leverera enligt uppsatta kvalitets- och produktivitetsmål.
Det är meriterande om du har truckkort men inget krav.
Är detta din perfekta match?
Om ovan stämmer in på dig så har du kanske möjlighet att bli en del av en modern arbetsplats som ligger i framkant i sin bransch.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 2026-02-26. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Christoffer Källqvist på christoffer@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
