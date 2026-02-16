Trafikvärdighetsinspektör
Vill du utvecklas på ett professionellt och personligt plan samtidigt som du gör skillnad för andra och bidrar till ett starkare försvar?
Om Säkerhetsinspektionen
Säkerhetsinspektionen (SÄKINSP) arbetar direkt under myndighetsledningen och består av avdelningarna marksäkerhetsinspektionen (MARKI) och sjösäkerhetsinspektionen (SJÖI). MARKI genomför tillsyn och inspektioner samt svarar för underlag till författningar och lämnar internt stöd inom ramen för Försvarsmaktens (FM) verksamhetssäkerhet. Våra kontorslokaler ligger i anslutning till Gärdet
i Stockholm.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Genomföra och följa upp SÄKINSP inspektioner av förband
• Genomföra och följa upp inspektioner av militära kontrollstationer
• Handlägga ärenden beträffande trafikvärdighet och fordonskontroll inom Försvarsmakten (FM)
• Svara för kontakter med myndigheter i trafikvärdighetsfrågor
• Certifiering av militära besiktningstekniker
• Fackmässigt stöd till FM i frågor rörande trafikvärdighet
• Leda projekt inom arbetsområdet
• Utöva ansvar för Försvarsmaktens regler för grundtillsyn av fordon (FAG F)
• Medverka vid framtagning av regelverk, handböcker och reglementen
• Genomföra utbildningsinsatser och utbildningskontroller inom arbetsområdet
• Medverka som expertfunktion vid anskaffning eller ombyggnad av fordon/materiel
Kvalifikationer
• Teknisk utbildning minst motsvarande 3-årigt gymnasium eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer likvärdiga
• Arbetserfarenhet l ledande teknisk befattning på förband
• Behärska engelska i tal och skrift motsvarande 3-årigt gymnasium
• Körkortsbehörighet B. ManuellDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, där förmågan att arbeta självständigt, ha lätt för att samarbeta och bidra till gruppens utveckling bedöms som viktiga, liksom god integritet. Du har förmåga att göra objektiva bedömningar och har gott omdöme.
MERITERANDE
• Utbildning i revisionsarbete (ISO 9000) eller annan kontrollverksamhet
• Erfarenhet av arbete som teknisk officer, militär besiktningstekniker, besiktningsingenjör eller besiktningstekniker
• Kunskap och erfarenhet om FM organisation
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Befattning Inspektör Mark, Oberoende (militär eller civil).
Tjänstgöringsorten går att diskutera och placering är möjlig vid orter där Försvarsmakten har förbandsverksamhet, främst garnisonsorter. Återkommande verksamhet på HKV, Stockholm.
Befattningen innebär mycket resande både inom Sverige och utrikes till insatsområden och till internationella möten. Ca 15 inspektionsresor om 2-4 dagar/år.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Tillträde efter överenskommelse.
Anställningsform (tillsvidare, vikariat, visstidsanställning). Försvarsmakten tillämpar sex månaders
provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad (hel-deltid)
Arbetsort
Civil eller militär befattning
Information om eventuella tester, tjänsteresor, fyskrav
Tillträdesdatum
Upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen
Kontakta Jörgen Forsberg eller Peter Hemphälä som nås på tfn 08-7887500
Fackliga företrädare
Stefan Ungerth (SACO)
Monika Danielsson, Lise-Lotte Larsson (SEKO)
Kjell Tetzlaff, Rikard Amcoff (OFR/S)
Roger Ericsson (OFR/O)
Samtliga ovan personer nås på telefon 08-788 7500.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-31. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
