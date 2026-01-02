Trafiklärare Uddevalla
G.Falcks Trafikskola i Hällevadsholm AB / Lärarjobb / Uddevalla Visa alla lärarjobb i Uddevalla
2026-01-02
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos G.Falcks Trafikskola i Hällevadsholm AB i Uddevalla
Är du vår kommande medarbetare?
FALCKs Trafikskola finns på Kungsgatan i Uddevalla.
Trafikskolan har hög nivå i alla delar, väl utarbetade rutiner och mycket kompetent inom trafik och pedagogik.
Vi har ett fint samarbete kollegialt, där vi hjälper varandra att utvecklas både enskilt och som grupp.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer variera med att arbeta enskilt och i grupp.
Tjänsten innefattar utbildning på det trafikskolan erbjuder till våra kunder, vilket gör att det finns flera olika och varierande uppgifter under en dag - arbetsvecka.Kvalifikationer
Du behöver vara utbildad, godkänd Trafiklärare för att arbeta med oss.
Om du går på Trafiklärarutbildningen i dag är det av intresse för oss, hör av dig för mer info.
Vi ett lättsamt förhållningssätt till varandra och våra kunder.
Kollegorna är engagerade i det vi gör och älskar kundmötet. Du kommer känna dig hemma om du delar denna syn och sätt att vara.
Välkommen med din ansökan!
David med Personal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Mejla, CV + Personligt brev
E-post: davidfalcks@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare G.Falcks Trafikskola i Hällevadsholm AB
(org.nr 556670-6437)
Kungsgatan 37 (visa karta
)
451 30 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falcks Trafikskola i Hällevadsholm Jobbnummer
9667095