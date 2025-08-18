Trafiklärare
2025-08-18
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ab Kringlans Trafikskola i Södertälje
Kringlans trafikskola har funnits mer än 60 års i Södertälje ,
Vi är mellan 3-6 lärare som jobbar samt en till två kontorist som tar hand och planerar för våra elever. Du som söker ska va engagerat , har god kund bemötande, tålamod , kan tala och skriva flyttande svenska.
Vi söker nu två till Trafiklärare att bli del av vårt gäng.
Tjänsten är schemalagd på vardagar samt helger.Publiceringsdatum2025-08-18Om företaget
Vi har funnits här på Dalgatan 4 i Södertälje sedan 2005 och då har vi lyckats med att hjälpa över 5000 elever med sitt körkort.
Vad finns det för krav?
Flytande svenska språket i tal och skrift.
meriterande att kunna undervisa på Engelska
Du som söker ska vara godkänd Trafiklärarutbildning med minst B behörighet av Transportstyrelsen.
Du som söker bör ha pedagogiska kvalifikationer och ett stort naturligt engagemang. Utbildare i både Introduktionsutbildning och Riskettan är meriterande men inget krav.
I detta jobb så får du som trafiklärare möjligheten att få använda en tjänstebil för att underlätta din transport till och från jobbet.
Anställningen kan eventuellt börja fr.o.m. V. 36 den 1 September2025 tillsvidare.
Välkommen att ansöka!
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
