Trädvårdare
Jain Trädgård AB / Trädgårdsanläggarjobb / Sundsvall Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Sundsvall
2026-01-07
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jain Trädgård AB i Sundsvall
, Gävle
, Älvkarleby
, Falun
, Uppsala
eller i hela Sverige
Jain Trädgård AB växer och för att möta det ökade behovet av kunder söker vi nu ytterligare trädgårdsarbetare.
Vi vårdar, sköter och underhåller kommuners park- och grönområden, bostadsrättsföreningar, skolor och förskolor.
Vi är ett gäng som består av parkarbetare, anläggningsarbetare, gruppledare/lagbas, arbetsledare och ägare som är engagerade i att skapa trevliga och säkra grönmiljöer. Vi värnar om en god och säker arbetsmiljö.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av trädbeskärningar, trädfällningar, klättrare, riskbedömning, föryngringsbeskärningar etc.
Vem söker vi?
Vi söker personer som har eftergymnasial utbildning inom gröna yrken såsom röjsåg, motorsåg eller liknade. Någon som innehar kunskaper inom praktisk trädgård och har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom kommun eller myndighet och dokumenterad erfarenhet och intyg. Du behöver behärskar svenska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper där vi söker dig med ett starkt driv och förmåga att arbeta självständigt. Du samarbetar väl med din arbetsgrupp, entreprenörer och andra kollegor och bidrar med ett gott arbetsklimat.
Intervjuer kommer att ske löpande
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@jaintradgard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädvårdare". Arbetsgivare Jain Trädgård AB
(org.nr 556759-9070)
851 85 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Administratör
Shilpa Jain shilpa@jaintradgard.se +46760245563 Jobbnummer
9672487