Trädgårdsmästare
2026-02-12
, Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
Muchows Mark & Trädgård söker en trädgårdsmästare för säsongen 2026.
Vi utgår ifrån Borrby och jobbar huvudsakligen i Ystad, Simrishamn och Tomelilla kommun
Vi utför all typ av trädgårdsarbete och trädgårdsanläggning. Uppdragen ökar ständigt och vi behöver utöka vårt team. Säsongen är från mars till november med möjlighet till ytterligare jobb under vintern samt förlängning.
Erfarenhet av trädgårdsarbete och anläggning är starkt meriterande men inte avgörande. Upplärning kan ske i arbetet och med rätt vilja och inställning kan det bli hur bra som helst.
Det är ett fysiskt krävande arbete. Du ska vara arbetsam, ansvarsfull och noggrann. Du behöver behärska svenska eller engelska.
Vill du jobba i ett litet team på vackra Österlen denna säsong. Ansök idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: muchowsgard@gmail.com Arbetsgivare Muchows Gård AB
(org.nr 556367-6138)
Norra Tuvevägen 45 (visa karta
)
276 35 BORRBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Daniel Muchow muchowsgard@gmail.com 0708-535914 Jobbnummer
9739970