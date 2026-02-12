Trädgårdsmästare

Muchows Gård AB / Trädgårdsanläggarjobb / Simrishamn
2026-02-12


Muchows Mark & Trädgård söker en trädgårdsmästare för säsongen 2026.
Vi utgår ifrån Borrby och jobbar huvudsakligen i Ystad, Simrishamn och Tomelilla kommun
Vi utför all typ av trädgårdsarbete och trädgårdsanläggning. Uppdragen ökar ständigt och vi behöver utöka vårt team. Säsongen är från mars till november med möjlighet till ytterligare jobb under vintern samt förlängning.
Erfarenhet av trädgårdsarbete och anläggning är starkt meriterande men inte avgörande. Upplärning kan ske i arbetet och med rätt vilja och inställning kan det bli hur bra som helst.
Det är ett fysiskt krävande arbete. Du ska vara arbetsam, ansvarsfull och noggrann. Du behöver behärska svenska eller engelska.
Vill du jobba i ett litet team på vackra Österlen denna säsong. Ansök idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: muchowsgard@gmail.com

Arbetsgivare
Muchows Gård AB (org.nr 556367-6138)
Norra Tuvevägen 45 (visa karta)
276 35  BORRBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Daniel Muchow
muchowsgard@gmail.com
0708-535914

Jobbnummer
9739970

