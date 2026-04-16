Trädgårdsarbetare i Helsingborg
Jtf Markentreprenad AB / Trädgårdsanläggarjobb / Helsingborg Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Helsingborg
2026-04-16
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jtf Markentreprenad AB i Helsingborg
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Söker du ett varierande sommarjobb där du får jobba utomhus tillsammans med fantastiska kollegor? Då har vi den perfekta tjänsten för dig!
Vi på JTF Markentreprenad utökar vår verksamhet och söker nu ytterligare en medarbetare till vårt team under sommarsäsongen. Vi söker dig som vill arbeta några veckor under sommaren. Arbetstiderna är förlagda på vardagar 07:00-16:00 (fredagar 07:00-15:00).Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande och beror på vilka fastigheter du arbetar på. Detta gör att du får möjlighet att utvecklas inom flera områden.
Vanliga arbetsuppgifter som förekommer är:
• rensning av ogräs
• tömning av papperskorgar
• Skötsel av miljörum
• gräsklippning
• diverse arbetsuppgifter i anslutning till fastigheterna
Vi har kontor i både Kävlinge och Höganäs men du tar dig direkt ut till våra kunder i Helsingborg eller Höganäs. Där finns de maskiner och redskap som behövs för att utföra arbetet. Du arbetar både ensam och tillsammans med dina kollegor.
Krav för tjänsten
För att söka denna tjänst ser vi att du har B-körkort samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Vi ser att du har ett stort intresse för trädgård. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet eller utbildning inom trädgårdsskötsel.
Hos oss på JTF Markentreprenad sätts kunden alltid i fokus. Det är därför viktigt att du kan ta initiativ och se vad som behövs göras samt har lätt för att kommunicera med våra kunder. Vi värdesätter även en bra samarbetsförmåga, lojalitet och ett högt kvalitetstänk. För att passa in i vår arbetsgrupp tror vi att du, precis som vi, har ett intresse för trädgård samt är prestigelös i ditt sätt att arbeta. Vi tycker att det är viktigt att ha kul på jobbet och skapa en arbetsmiljö där alla känner sig välkomna.
Vi är ett litet familjärt företag med 20 anställda och just nu är vi ett gäng på tio personer som arbetar på trädgårdssidan. Vi är måna om att du får en bra introduktion och stöttning under din upplärning hos oss. Vi arbetar med nya batteridrivna maskiner och hjälpmedel för att minska miljöutsläpp och för att förbättra arbetsmiljön.Så ansöker du
Du söker tjänsten genom att mejla ditt CV till johanna@jtf.nu
och märk din ansökan med "sommarjobb". Vi går igenom ansökningarna löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Den sista ansökningsdagen är 30 april.
Vi hoppas att just du vill jobba hos oss i sommar!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: johanna@jtf.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jtf Markentreprenad AB
(org.nr 556825-2257), https://www.jtf.nu/
256 56 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9859508