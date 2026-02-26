Trädgårdsarbetare
Krystel Miljömark AB / Trädgårdsodlarjobb / Huddinge Visa alla trädgårdsodlarjobb i Huddinge
2026-02-26
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Krystel Miljömark AB i Huddinge
, Botkyrka
, Bollebygd
eller i hela Sverige
Om jobbet
Är du intresserad av ett varierande arbete där du både får arbeta fysiskt med kroppen och köra maskiner utomhus? Har du tidigare erfarenhet av att arbeta inom trädgårdsskötsel eller fastighetsskötsel samt ett stort trädgårdsintresse? Då kanske detta arbete är något för just dig!Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en person som vill arbeta med trädgårdsskötsel. Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och kan innebära trädgårdsarbete som gräsklippning, klippning av häck, plantering av växter samt rensning av ogräs. Andra arbetsuppgifter som förekommer är skräpplockning.
Det är ett väldigt varierande arbete. Du utgår från vårt kontor i Stockholm och åker runt till olika fastigheter för att utföra arbete . Ibland åker du ut själv och andra gånger tillsammans med andra kollegor. Du har tillgång till en företagsbil som du använder för att ta dig till och från fastigheterna.
Kunden sätts alltid i fokus hos oss på Krystel Miljömark AB Därför är det viktigt att du kan ta initiativ samt se vad som behövs göras utifrån ett helhetsperspektiv när du är ute hos kund. Du är företagets ansikte utåt när du arbetar och det är därför viktigt att du är ansvarstagande och har en god social förmåga för att kommunicera med kunderna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
via epost
E-post: krystelmiljomarkab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krystel Miljömark AB
(org.nr 559106-7466)
Dalhemsvägen 44 (visa karta
)
141 46 HUDDINGE Jobbnummer
9766561