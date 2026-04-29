Träarbetare Byggservice, Göteborg
Du som är intresserad kommer till ett stabilt företag med en öppen och familjär arbetsmiljö. Vår organisation präglas av korta beslutsvägar, eget ansvar och stora möjligheter att påverka ditt arbete.
Tjänsten är placerad i Göteborgsområdet.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad träarbetare med yrkesbevis. För att passa in bra hos oss behöver du vara en lagspelare, flexibel och lösningsfokuserad. Du är noggrann och kan arbeta både självständigt och i grupp, ta ansvar och ser alltid till projektet och verksamhetens bästa. Du talar svenska flytande och innehar B-körkort.
Kort om MVB
MVB är Sveriges största privatägda byggföretag med ca 500 medarbetare på lokala kontor runt om i Sverige. Vi är ett företag i tillväxt men utan att tappa vår entreprenörsanda och familjära företagskultur. Fokus ligger på att genomföra framgångsrika och hållbara projekt där vårt arbete kännetecknas av hög kvalitet, gedigen kunskap och hållbart tankesätt. Vi har som mål att vara Sveriges mest attraktiva byggföretag att samarbeta med och vara anställd i. MVB-koncernen ingår i AB Gullringsbo Egendomar.
Ansök idag
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev till Fredrik Bengtsson (fredrik.bengtsson@mvbab.se
).
Vi arbetar löpande med urval och därför önskar vi att få din ansökan så snart som möjligt. Med anledning av Dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan.
Har du frågor om tjänsten, kontakta Fredrik Bengtsson på 0730-78 83 82.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: fredrik.bengtsson@mvbab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MVB Väst AB
(org.nr 556527-8198), http://www.mvbab.se
Marieholmsgatan 44 (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Personalchef
Fredrik Bengtsson fredrik.bengtsson@mvbab.se 0730-78 83 82 Jobbnummer
