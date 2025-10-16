Träarbetare
2025-10-16
Brixly är på en tillväxtresa och för att lyckas med vårt uppdrag söker vi nu fler Brixare. Vi har en stark intern kultur där vår samlade kunskap och yrkesskicklighet garanterar högsta möjliga kvalitet på det jobb vi utför och de lösningar vi tar fram. Tillsammans är vi branschens starkaste lag - det är vi som gör jobbet, varje dag, för våra kunder. Vi är alla Brixare.
Just nu söker vi fler träarbetare/snickare till vår verksamhet i Jönköping.
Vi söker dig som är en passionerad snickare! Du har yrkesbevis trä och några års yrkeserfarenhet som snickare. Du har en förmåga att arbeta såväl självständigt som i lag och du kan ta egna initiativ och är duktig på problemlösning. Du utför ditt arbete med hög kvalitet i enlighet med projektplaner och du har lätt för att samarbeta med kunder och kollegor.

Profil
Förutom yrkesbevis och yrkeserfarenhet är dina personliga egenskaper viktiga och för att trivas hos oss vill vi att du står bakom våra värdeord som är ansvar, laganda, personlighet. Du har körkort och kunskaper i svenska.
Tjänsten startar med en provanställning och arbetsområdet är i och runt Jönköpings kommun. Tillträde enligt överenskommelse.
Hur går du vidare?
Vi gör löpande urval och intervjuer så tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag den 25 november 2025.
Kort om Brixly
Brixly är ett värderingsdrivet byggföretag. Vi utgår från tre ord: laganda, ansvar och personlighet. De ger oss riktning och mening på vår resa framåt. Vi är branschens starkaste lag, vi tar ansvar för varandra och andra och vi är enkla och tydliga oavsett roll; som partner, kollega och arbetsgivare.
Brixly AB har 480 anställda i det egna bolaget varav hälften är egna yrkesarbetare. Brixly är ett västsvenskt bolag. Vår marknad sträcker sig från norska gränsen och Dalsland ner till nordvästra Skåne, in mot Kronobergs län, Jönköping och upp genom Skaraborg till Örebro. 2024 omsatte Brixly AB 2,6 miljarder kronor och hade ett resultat på ca 60 miljoner kronor före skatt. Bolagets säte är i Mölndal.
Vi har valt vår rekryteringskanal och undanber oss vänligen kontakt med rekryterare samt säljare av annons- eller bemanningslösningar.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Brixly AB
(org.nr 556351-9163)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9559827