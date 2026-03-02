Trä och metallslöjdslärare
Nyhemsskolan är en F-6 skola med ca 440 elever. Skolan ligger centralt i Nässjö och har närhet till både skogen, stadsparken och andra grönområden. Vår övertygelse är att en bra skola börjar med pedagoger som har goda ämneskunskaper, bra relationer till eleverna och höga förväntningar på att alla kan och vill lyckas i skolan. Det är så vi vill att Nyhemsskolan ska upplevas. Vi strävar efter en stimulerande arbetsmiljö för både elever och pedagoger. Det skapar förutsättningar för våra elever att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen bygger på ett formativt arbetssätt där våra elever ska förstå vad de behöver kunna samt hur de ska nå dit. Vi arbetar kontinuerligt med vårt värdegrundsarbete som utgår från våra värdeord: Kunskap, Relationer, Ansvar och Motivation - KRAMPubliceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Planera, genomföra och utvärdera träslöjdslektioner är din främsta arbetsuppgift. Vi förväntar oss att du har ett nära samarbete med övriga slöjdlärare. Tjänsten är på ca 80% och kan kombineras med andra arbetsuppgifter för att skapa en heltidstjänst.Kvalifikationer
Lärarlegitimation med slöjdlärarutbildning
Erfarenhet och förmåga att möta elever med olika behov och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
Engagemang och vilja att skapa en positiv och inkluderande lärmiljö
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
ÖVRIGT
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg. Ansök direkt via länken i annonsen.
Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten är du välkommen att skicka ansökningshandlingar till hravdelningen@nassjo.se
. I mejlet måste det framgå vilken tjänst du söker.
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Rektor
Rektor
Kajsa Andersson kajsa.andersson1@nassjo.se 0380 51 84 34
