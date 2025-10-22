Timvikarier till skydd och behandling
Alla som vi på Stadsmissionen möter har en berättelse. Berättelser om att hitta någonstans att sova, vara hungrig, ofrivilligt ensam eller vara utsatt för våld och hot. Vi möter människorna bakom berättelserna varje dag, året om. Och vi arbetar varje dag, året om med deras möjlighet till förflyttning för ett bättre liv. Hos Stadsmissionen får du möjlighet att göra skillnad i människors liv på riktigt, bli en del av något större och vara med och skapa ett mänskligare samhälle.
Vill du göra en verklig skillnad i människors liv och samtidigt få värdefull arbetslivserfarenhet inom social omsorg?
Östergötlands Stadsmissions driver HVB för kvinnor samt skyddat boende för kvinnor och barn.
Våra verksamheter erbjuder kvalitativa insatser för kvinnor och barn från hela landet. Med medmänsklig värme och professionell behandling hjälper vi kvinnorna och barnen att bearbeta sin våldsutsatthet, på vårt HVB dessutom att bryta sitt missbruk och öka deras egenmakt till ett självständigt liv. Vår behandling består av evidensbaserade metoder enligt Socialstyrelsens riktlinjer och utförs av socialpedagoger, behandlingsansvariga och terapeuter.
Vi söker nu timvikarier till båda våra verksamheter som kan jobba vid behov under ordinarie personals ledighet och frånvaro.
Om jobbet
Som timvikarierande socialpedagog arbetar du i ett team tillsammans med kollegor som gemensamt leder processerna framåt. Du kommer att arbeta nära kvinnorna och barnen under deras vistelse, motivera dem att förändra sina liv och stödja dem i att skapa en trygg och stabil vardag. Med fokus på ett miljöterapeutiskt förhållningssätt kommer du att arbeta relationellt för att stötta kvinnorna när svåra känslor och reaktioner uppstår. Du hjälper till att skapa en boendemiljö präglad av stabilitet, trygghet och omsorg samt stöttar kvinnorna i att hantera vardagens rutiner samt planera för livet efter vistelsen hos oss. Som socialpedagog kommer du att möta kvinnorna och barnen i enskilda stödjande samtal och i grupp. I uppdraget ingår dokumentation.
Är det här du?
Vi söker dig som är kommunikativ och inspirerande i ditt sätt att vara och som har lätt för att skapa goda relationer. Du har god förmåga att sätta dig in i klienters upplevelser och utifrån det förstå beteenden. Du ser möjligheter i mötet med varje människa och hitta vägar framåt. För dig är det en självklarhet att vara flexibel i ditt arbete utifrån verksamhetens, kollegors och individernas behov. Du kan arbeta självständigt, har förmågan att ta initiativ och samarbeta med kollegor och externa aktörer. Du har ett normkritiskt perspektiv och delar vår värdegrund och människosyn.
Vi söker dig som har:
- pågående utbildning inom det beteendevetenskapliga fältet så som socionom, socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
- förmågan att uttrycka dig väl i tal och skrift
- B-körkort
Det är meriterande om du har någon av nedanstående kompetens
- Dokumenterad kunskap om och/eller erfarenhet av arbete med människor i utsatta livssituationer där våldsutsatthet, beroendeproblematik, psykisk ohälsa samt funktionsvariationer har ingått
- Vidareutbildning i CRA, MI, ÅP, ASI, TMO
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Publiceringsdatum2025-10-22Övrig information
- Välkommen med din ansökan! Rekrytering sker löpande, så tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
- Arbetstider är förlagda främst kväll, helger och med sovande jour.
- Utdrag ur belastningsregistret krävs vid nyanställning
