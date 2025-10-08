Timvikarier till Montessoriförskolor
2025-10-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
Varmt välkommen till oss på Barnens MontessoriAkademi!
Vi sätter barnen i centrum och vår mångsidiga verksamhet skapar möjligheter för varje barn att utvecklas och hitta sina intressen. Vår verksamhet grundar sig på montessoripedagogiken och Lpfö18.
Vi söker nya timvikarier till vår vikariepool som med kort varsel kan jobba då ordinarie pedagoger är frånvarande. Gäller olika förskolor belägna i Bromma och på Östermalm.Publiceringsdatum2025-10-08Kvalifikationer
Vi söker dig med mycket engagemang och stort intresse av att stötta våra barn i deras utveckling. Du ska ha god samarbetsförmåga, vara ansvarstagande och ha ett empatiskt bemötande. Du handlar enlighet med fattade beslut, läroplanen och förskolans riktlinjer. Vi har höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling.
Som timvikarie blir din uppgift att vara ett stöd åt ordinarie pedagoger där du ska vara tillgänglig för barnen i deras lek och samspel. Det förekommer också att en del av tjänsten är i köket för att lägga upp mat och diska.
För att kunna jobba som timvikarie i förskola krävs ett giltigt registerutdrag (inte äldre än ett år) från Polisens belastningsregister.
Tillträde: omgående
Varmt välkommen med din ansökan bestående av CV samt personligt brev via mejl:katarina.karlsson@bma.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: katarina.karlsson@bma.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie". Arbetsgivare Barnens Montessoriakademi Östermalm AB
(org.nr 556507-5586)
Torstenssonsgatan 15 (visa karta
)
114 56 ÖSTERMALM Arbetsplats
Barnens Montessori Akademi Kontakt
Rektor
Katarina Buijsen katarina.karlsson@bma.nu Jobbnummer
9547786