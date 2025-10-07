Timvikarier till LSS-verksamhet
Mörbylånga kommun, Internt stöd / Vårdarjobb / Mörbylånga Visa alla vårdarjobb i Mörbylånga
2025-10-07
, Kalmar
, Torsås
, Nybro
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mörbylånga kommun, Internt stöd i Mörbylånga
Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.Publiceringsdatum2025-10-07Arbetsuppgifter
Vi söker timvikarier till LSS-verksamheten i Färjestaden och Mörbylånga.
Inom LSS arbetar man med att ge stöd till personer med funktionsnedsättningar, så att de kan leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Du hjälper till med bland annat personlig hygien, förflyttning, måltider, hushållssysslor, promenad, olika aktiviteter, social samvaro. Du kan arbeta inom gruppbostad, personlig assistans eller daglig verksamhet. Det finns även en korttidsverksamhet för barn och ungdomar.
I arbetet ingår även att dokumentera brukarnas utveckling och behov.
Som timvikarie erbjuds du:
• Styra din arbetstid genom att själv lägga in din tillgänglighet och få förfrågningar därefter.
• Arbetstiderna varierar mellan dag-, kväll, natt- och helgtjänstgöring. Dygnpass och längre pass som inkluderar journatt förekommer inom vissa gruppbostäder och personlig assistans.
• Kombinera arbetet med studier, annan sysselsättning eller pension.
• Goda möjligheter till sommarjobb och en framtid hos oss.
• Digital utbildning för att lära dig arbetet och även fysisk introduktion på arbetsplatsen.Kvalifikationer
Du som söker ska ha fyllt 18 år och det är önskvärt om du har tidigare arbetslivserfarenhet inom området. Vi ser främst att du har en pågående eller avslutad utbildning inom barn- och fritid, omvårdnadsprogrammet eller motsvarande. Du kanske har eller har påbörjat utbildning inom exempelvis beteendevetenskap, pedagogik, psykiatri, sjuksköterska eller KY-utbildning med inriktning mot det här verksamhetsområdet. Är du utbildad undersköterska behöver du styrka detta med intyg för skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen.
Vi tror att med inställningen att vilja göra ett riktigt bra jobb kommer du långt! Du är ödmjuk och förstår att människor är olika och har olika behov. Du är nyfiken och har viljan att bemöta människor på ett proffsigt sätt, du värnar den personliga integriteten. Du är öppen för att ta till dig av andras kunskap och du vill dela med dig av det du kan till andra. Du vill vara med och ta ansvar för att det ska blir så bra som möjligt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att kunna bli aktuell för anställning ska du kunna visa upp utdrag ur polisens belastningsregister för HVB. Länk: HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten
Har du KIVRA-appen så kan du få belastningsregistret skickat till din KIVRA-app.
Vi ser gärna att du har B-Körkort.
Som en del av vår rekryteringsprocess inom LSS-verksamheten ombeds du genomföra ett språktest för att se kunskapsnivån i svenska tal och skift.
ÖVRIGT
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Mörbylånga kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282529". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mörbylånga kommun
(org.nr 212000-0704) Arbetsplats
Mörbylånga kommun, Internt stöd Kontakt
Jonas Härsing jonas.harsing@morbylanga.se 010-35 472 86 Jobbnummer
9545414