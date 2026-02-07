Timvikarier till LSS grupp- och servicebostäder
Upplands-Bro kommun / Vårdarjobb / Upplands-Bro Visa alla vårdarjobb i Upplands-Bro
2026-02-07
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands-Bro kommun i Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Håbo
, Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vill du ha ett meningsfullt extrajobb där du verkligen gör skillnad? Som timvikarie hos oss stöttar du vuxna med funktionsnedsättning i deras vardag och bidrar till trygghet, delaktighet och livskvalitet.Publiceringsdatum2026-02-07Dina arbetsuppgifter
- Du kommer att ersätta ordinarie personal vid sjukdom eller annan korttids frånvaro.
- Du kommer att bli bokad genom vårt bokningssystem TimeCarePool när det finns behov och du lagt dig tillgänglig.
- Du är med och bidrar till en stimulerande, meningsfull och pedagogisk hemmiljö för våra brukare.
- Du kommer att arbeta på någon eller flera av våra nio grupp- och servicebostäder, med att tillgodose brukarnas individuella behov utifrån deras funktionsnedsättningar.
- Att arbeta inom LSS innebär att arbeta med individens behov i centrum där dennes delaktighet och självbestämmande är ledord.
- Det är ett lärorikt och utvecklande arbete, där lyhördhet och pålitlighet är avgörande för individens tillit till verksamheten och till dig som stödassistent.
- Du kommer dessutom få trevliga och engagerade kollegor.
Vi söker dig som:
- Tycker om att ge service och att arbeta med människor med funktionshinder.
- Gärna har gymnasial utbildning, inom pedagogik eller vård och omsorg.
- Tidigare erfarenhet av arbete inom LSS ser vi som meriterande, men inget krav.
- Talar, skriver och förstår svenska mycket bra, eftersom kommunikationen tillsammans med lågaffektivt bemötande är ditt viktigaste verktyg i arbetet med våra brukare.
Vi lägger stort värde vid dina personliga egenskaper. För att trivas och lyckas i rollen söker vi dig som har lätt för att samarbeta och som är kreativ. Rollen ställer höga krav på personlig lämplighet, flexibilitet och förmåga att ta stort eget ansvar.Vi erbjuder:
- Meningsfullt arbete där du gör skillnad.
- Grundlig introduktion så du känner dig trygg.
- Arbetspass dag, kväll, natt och sovande jour.
- Möjlighet till arbete under sommaren 2026.
- Timlön 151-165 kr baserad på erfarenhet och utbildning.
- Tillträde efter överenskommelse med början under våren.
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan.
Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Utdrag ur belastningsregistret:
I slutet av rekryteringsprocessen så behöver du ett utdrag från Polisens belastningsregister (som du beställer här; https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/,
handläggningstiden kan vara uppemot flera veckor så vi rekommenderar dig att beställa ett redan nu. Du kommer även behöva en giltig ID-handling.
Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Enhetschef: anna.samelius@upplands-bro.se
Vikariefunktionen: vikariefunktionen@upplands-bro.se
Välkommen med din ansökan!
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/30". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro kommun
(org.nr 212000-0100) Arbetsplats
Vikariefunktionen Kontakt
Vikariefunktionen 08-58169000 Jobbnummer
9729407