Timvikarier till lokalvård
Lilla Edets kommun / Städarjobb / Lilla Edet Visa alla städarjobb i Lilla Edet
2025-10-29
, Trollhättan
, Orust
, Stenungsund
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lilla Edets kommun i Lilla Edet
, Trollhättan
, Ale
eller i hela Sverige
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans!Publiceringsdatum2025-10-29Beskrivning
Vi söker nu timvikarier till lokalvård inom kommunen.
Du kommer att arbeta som timvikarie inom hela Lilla Edets kommun, vilket innebär att du kan få möjligheten att städa flera olika lokaler. Tjänsten är vid behov, vilket innebär att vi kommer att ringa dig vid de tillfällen behov finns.
Din arbetsplats kan variera från att städa på en äldreboende med ensamarbete till att vara på ett skola där du arbetar och fungerar i ett team.
Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag - fredag med arbetstid kl. 06.00-14.30 (med reservation för förändring).Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som lokalvårdare innefattar vanligt förekommande arbetsuppgifter inom lokalvård, såsom städning och underhåll av lokaler, avfallshantering, rengöring av sanitetsutrymmen och andra sedvanliga uppgifter inom lokalvård. Kvalifikationer
- Du har förmåga att arbeta självständig och effektivt.
- Du behärskar svenska språket i såväl tal som skrift, du kan ta till dig skrivna instruktioner ute på arbetsplatsen och har förmågan att kommunicera med ditt arbetsteam.
- Du kommer att använda dator i ditt arbete, viss datavana är ett krav.
- Du drivs av att bidra till ett gott arbetsklimat på din arbetsplats och du har ett fint bemötande gentemot barnen, pedagogerna och dina arbetskamrater. Initiativtagande och ansvarstagande är viktiga egenskaper och förmågan att kunna vara flexibel och lösningsfokuserad där och då verksamheten kräver detta.
- Körkort och bil är krav då bussförbindelserna på en del platser är begränsade.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Utdrag från belastningsregister kommer att begäras, vänligen förbered detta inför eventuell intervju. Intervjuer och tillsättningar kan komma att ske under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/129". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Edets kommun
(org.nr 212000-1496) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor Samhälle, Lokalvård Kontakt
Amra Cukur, enhetschef 0520-659748 Jobbnummer
9578783