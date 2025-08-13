Timvikarier till Ljungbacken HVB
2025-08-13
Amplius Omsorg är en vårdkedja som främst riktar sig mot kvalificerad utredning och behandling för barn med eller utan föräldrar, och kvinnor med eller utan barn. Vi söker nu vikarier till Ljungbacken HVB. Vi behöver extra personal både dag och natt, så det finns möjligheter att välja vad som passar just dig!
Om Ljungbacken
Ljungbacken är ett HVB-hem för barn i åldrarna 8-12 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik, barn med komplex beteendeproblematik och barn med utagerande problematik.
På Ljungbacken finns fem platser, men då en del av barnen inom vår målgrupp har svårt att bo tillsammans med andra barn, finns två platser i ett intilliggande hus med två separata lägenheter.
På Ljungbacken arbetar vi med barnet i fokus, vi bedriver kvalitativ behandling som planeras och utvärderas tillsammans med verksamhetens psykolog och barnpsykiater. Behandlingen anpassas utifrån varje barns individuella behov och förmågor.
Ljungbacken bedrivs i en familjär och hemlik miljö där barnens behov och delaktighet är i fokus. Verksamheten har en hög bemanning för att säkerställa trygghet och säkerhet, vi arbetar aktivt med funktionell analys och riskbedömningar. Verksamheten har också tillgång till Amplius specialistteam med psykolog, psykoterapeut, sjuksköterska och läkare.
Om rollen
Som vikarie kommer du att möta barnen utifrån deras specifika situation. Arbetet innebär att du stödjer, hjälper och ger trygghet till barn på ett hem för vård och boende (HVB). Vi arbetar utifrån socialtjänstens uppdrag enligt BBIC med varje barn som finns placerat hos oss.
Du deltar i barnens fritidsaktiviteter, lagar mat och håller i dagliga rutiner. En viktig del i arbetet handlar om att jobba med struktur och tydlighet för att skapa trygghet och förutsägbarhet för våra barn. Att kunna möta ett barn i affekt lågaffektivt är en grundläggande egenskap för att kunna jobba hos oss. Du ska även kunna möta barnens och vårdnadshavarnas problematik på ett professionellt och respektfullt sätt. Du ska ha förmåga att reflektera över dig själv och ditt eget bemötande och kunna ändra ditt eget bemötande beroende på vad du vill ha för önskad effekt i barnets beteende. Vi arbetar miljöterapeutiskt med ett lågaffektivt bemötande och att möta barnen med trygghet och omsorg.
Arbetet nattetid innebär att skapa en trygg, säker och omvårdande miljö för barnen och bidra till att säkerheten upprätthålls enligt rutiner. Det ingår också lokalvård av allmänna ytor, förberedelse av sysslor för dagpersonal. Dokumentation och beteendeobservationer ingår i tjänsten. Då säkerhet är A och O för oss så innebär det att vi arbetar med en hög bemanning dagtid och två medarbetare vaken natt samt ytterligare medarbetare som har jour nattetid.
Vi har behov av vikarier som kan jobba dagar, kvällar, helger och sovande jour eller vaken natt.
Om dig
Vi söker i första hand dig som studerar till behandlingspedagog, socialpedagog eller som studerat minst 4 terminer på socionomprogrammet. Men vi söker även dig som har minst två års erfarenhet från att jobba på HVB. Det är meriterande om du jobbat med målgruppen.
Som medarbetare hos oss behöver du vara trygg, stabil och prestigelös. Dessa egenskaper behövs i de situationer som uppstår i möten med barn och deras nätverk men även i kontakt med kolleger och samarbetspartners. Du bör ha god förmåga till att reflektera över de olika situationer som uppstår och kan föreslå nya angreppssätt, exempelvis avseende barnets problematik och beteende. Det är meriterade om du har erfarenhet av tydliggörande pedagogik, lösningsfokuserat arbetssätt och lågaffektivt bemötande. Du skiljer på det personliga och det professionella, är flexibel och har lätt för att anpassa dig till föränderliga omständigheter. Du har förmåga att skapa goda samarbetsrelationer. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Dina kunskaper i svenska och engelska är goda. Ytterligare språkkunskaper är meriterande och även kunskaper i social dokumentation. Vi förutsätter att du har god datorvana. Körkort för personbil (B) är ett krav.
Söker du ett arbete där du kan göra skillnad, där du får jobba i ett företag som har höga kvalitetskrav och där utvecklings- och förbättringsarbete står högt på agendan? Vill du precis som vi göra det lilla extra och överträffa förväntningar? Välkommen med din ansökan!
På Amplius arbetar vi för en vidgad vård och omsorg. Därför lägger vi alltid mesta möjliga omtanke i våra behandlingshem. För vi tror på att ett grundat arbetssätt skapar trygga miljöer när de behövs som mest. Våra verksamheter bygger på lika delar kvalitet, professionalitet, genuinitet och genomsyras av engagemang.
Vi som är en del av Amplius har alla gedigen utbildning och mångårig, kvalificerad erfarenhet av att möta barn, unga och familjer i behov av HVB-hem eller skyddade boenden - både som vårdgivare och som myndighetsutövare.
Så här söker du jobbet
Skicka in CV och personligt brev till ansokan@ampliusomsorg.se
. Då vi annonserar flera tjänster vill vi att du märker din ansökan "Timvik Ljungbacken". Vi genomför löpande urval under ansökningstiden, så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi genomför digitala och fysiska intervjuer. För anställning hos oss, krävs utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret, som du tar med dig till fysisk intervju.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
Leona Stehn 070-820 35 07 Jobbnummer
