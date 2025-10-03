Timvikarier till förskoleförvaltningens bemanningsenhet
På förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida: Jobba i förskoleförvaltningen - Göteborgs Stad. https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-i-forskoleforvaltningen
Välkommen till världens viktigaste jobb!Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Är du intresserad av ett meningsfullt och omväxlande arbete? Som timvikarie i förskolan får du möjlighet att stödja barn i deras utveckling. Sök idag och bli en viktig del av vårt team!
Vi erbjuder ett roligt arbete där du tillsammans med ordinarie personal deltar i barnens dagliga aktiviteter och är behjälplig med vardagliga sysslor på förskolan.
Som timvikarie lägger du själv in de tider och dagar du kan arbeta i vårt bokningssystem och får därefter förfrågningar via sms. Det finns goda möjligheter till att arbeta flera dagar i veckan.Kvalifikationer
Vi söker dig med ett genuint intresse för att arbeta med barn. Du bör ha hög anpassningsförmåga, lyhördhet och god samarbetsförmåga, samt vara ansvarsfull och initiativtagande. Utbildning som barnskötare eller pågående barnskötar- eller förskollärarutbildning är meriterande, liksom erfarenhet av arbete i förskolan. Det är också meriterande om du kan arbeta 5 dagar i veckan. Just nu söker vi timvikarier i dessa områden:
Centrum (Majorna-Linne-Masthugget, Nobel, Ånäs, Örgryte-Härlanda, City, Liseberg, Guldheden)
Sydväst (Askim, Hovås, Billdal, Högsbo, Frölunda, Önnered-Åkered-Tynnered, Näset, Södra skärgården)
Hisingen (Biskopsgården, Torslanda, Tolered, Tuve, Backa, Kärra, Säve, Kville, Älvstranden)
Vi har ett stort behov av vikarier i Torslanda, meddela i ansökan om du kan arbeta i det området. Eftersom arbetet kan bokas med kort varsel är det viktigt att du snabbt kan ta dig till önskat område.
Svenska är det gemensamma arbetsspråket i våra verksamheter. Är du utbildad barnskötare behöver du, utöver din barnskötarutbildning omfattande minst 1300 poäng, också ha godkänt betyg i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som saknar betyg i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kommer erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? Kontakta Göteborgs Stads växel, Kontaktcenter på telefonnummer 031-365 00 00 och förklara ditt ärende så kopplas du vidare till ansvarig HR-specialist på bemanningsenheten. Fortsätt alltså inte med din ansökan här.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
