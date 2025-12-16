Timvikarier personlig assistans
Enköpings kommun Vård och omsorg / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Enköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Enköping
2025-12-16
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enköpings kommun Vård och omsorg i Enköping
, Västerås
, Uppsala
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Välkommen till Vård- och omsorgsförvaltningen i Enköping! Hos oss gör du skillnad varje dag genom att arbeta nära människor och skapa en trygg och meningsfull vardag för Enköpingsborna. Tillsammans skapar vi en trygg och kvalitativ vård och omsorg för våra invånare.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill göra skillnad varje dag! Vi söker timvikarier som kan arbeta vid behov som personlig assistent, är detta du? Du hoppar in när det behövs och ser till att våra kunder får bästa möjliga stöd med en positiv inställning.
Vem är du?
• Du har körkort och tillgång till egen bil, kunden bor lantligt
• Du är inte allergisk mot pälsdjur, för här bor en fyrbent vän som gärna vill hänga med på promenader!
• Du är ansvarstagande, flexibel och har lätt för att möta människor
• Du behärskar svenska i tal och skrift, alla som arbetar hos oss har dokumentationsplikt
Vad erbjuder vi?
• Flexibla arbetstider perfekt för dig som vill kombinera jobb med studier, fritidsintressen eller annat
• Härliga kollegor och en närvarande chef som stöd
• En meningsfull vardag där du gör skillnad på riktigt!
Låter det kul? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt fantastiska team!
Vi ser fram emot att höra från dig!Kvalifikationer
Du är ansvarstagande, flexibel och har lätt för att möta människor
Du har körkort och tillgång till egen bil
Du behärskar svenska i tal och skrift
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom Vård och omsorgsförvaltningens verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. Därför måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande om anställning. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Utdraget får inte vara äldre än ett år och kuvertet ska vara oöppnat.
Du beställer själv ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du ska arbeta med barn med funktionsnedsättning inom LSS ska du beställa det här utdraget:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care. Av säkerhetsskäl kräver Life Care att alla som använder systemet loggar in med e-legitimationen Freja eID+. För att du som anställd ska kunna använda systemet behöver du skaffa Freja eID+. Du får mer information vid en eventuell intervju.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten här:https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295917". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
(org.nr 212000-0282) Arbetsplats
Enköpings kommun Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef
Linda Löfgren linda.lofgren@enkoping.se 0171626137 Jobbnummer
9648055