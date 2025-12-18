Timvikarier och sommarjobb, Planeringsenheten
2025-12-18
Planeringsenheten är organiserad under äldre- och omsorgsförvaltningen. Här arbetar åtta medarbetare med att planera det dagliga arbetet för omsorgspersonalen inom ordinärt boende (hemvården).
Vi behöver nu rekrytera några timvikarier med goda möjligheter till att fortsätta som sommarjobbare hos oss.
Trivs du med att jobba i ett team? Har du erfarenhet från hemvården? Är du en fena på planering? Då kan du vara den vi letar efter!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
- Skapa och underhålla en god planering utifrån beviljade SoL- och HSL-insatser.
- Samordna in- och utskrivning från sjukhuset för att säkerställa att processen inte fördröjs. Här samarbetar du aktivt med de olika parterna (regionen, enhetschefer, SSK, bistånd och rehab personal) för en trygg och säker hemgång.
• Samarbeta med trygghetscentralen vid planering av till exempel larm.
- Vara behjälplig med att plocka ut statistik ur systemet Lifecare.
- Beräkna och kontrollera beviljade timmar för ledsagning.
Som stöd i ditt dagliga arbete finns kollegor samt en gruppledare på plats.
Din arbetstid är dag och kväll, vardagar och helger på ett rullande schema. Du utgår från första våningen på Mariestads sjukhus där vi finns i nyrenoverade och fräscha lokaler som vi delar med Trygghetscentralens larmoperatörer.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har arbetserfarenhet från ordinärt boende (hemvården). Det är meriterande om du har en pågående eller avslutad eftergymnasial utbildning inom bemanning/personal och vi välkomnar även dig som lägst har en avslutad gymnasieutbildning och ett intresse för planering och schemaläggning.
Då arbetet innebär mycket kontakter både internt och med samverkanspartner behöver du vara väldigt serviceinriktad, kommunikativ och samarbetsinriktad. Du ska ha förmåga att kunna hitta nya lösningar, ibland under tidspress, vilket också ställer krav på att kunna arbeta i ett högt tempo.
Eftersom du kommer att ha många kontakter både via mail och telefon krävs goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Vi ser också att du strukturerad och snabbt kan sätta dig in i olika system.
Genom ditt goda bemötande och positiva energi bidrar du med glädje på arbetsplatsen.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan. När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället för du besvara några urvalsfrågor.
Vi söker framför allt flexibla timvikarier som vill bli en del av vårt team men som också på sikt kan arbeta som sommarvikarier. Vi prioriterar därför kandidater som kan arbeta arbeta båda semesterperioderna d.v.s. vecka 26-33 och vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser.
Välkommen med din ansökan!
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
