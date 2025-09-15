Timvikarier Kock till Graningbyns intraprenad
2025-09-15
Vill du vara med och göra skillnad? Då är det kanske dig vi söker som medarbetare till Sollefteå kommun. Hos oss har du nära till storslagen natur och småstadscharm. Du kan njuta av ett varierat fritids- och kulturliv.
Graningebyn är en intraprenad inom Sollefteå Kommun, där vi arbetar för att skapa en god arbetsmiljö och en trygg och utvecklande plats för våra boende och medarbetare. Här satsar vi på att skapa en god måltidsupplevelse som en del av vår omsorgsverksamhet.
För oss är det viktigt att du känner att ditt arbete är meningsfullt och att du ser din del i helheten. Du är med och utvecklar verksamheten mot kommunens övergripande vision och mål.
Här bor människor med stark framtidstro, välkommen till oss!
Nu söker vi engagerade timvikarier till Graningebyns kök.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara:
* Tillaga och servera näringsriktiga måltider från grunden enligt kostpolicy och kvalitetsstandarder.
* Husmanskost/specialkost/ bakning till våra gäster, brukare inom hemtjänst och särskilt boende.
* Planera och genomföra veckomatsedlar, varubeställningar/varuplock
* Disk/städ/tvätt
* Kassahantering/fakturor/offerter
* Catering av tårtor och middagar osv.
* Säkerställa att kökets hygien och arbetsrutiner följer gällande riktlinjer/HACCP
* Arbeta nära övriga medarbetare för att skapa en god arbetsmiljöKvalifikationer
Formella krav är:
* Kockutbildning,
* Ett genuint intresse för matlagning och att skapa bra måltider för andra
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* Datavana
* B körkort
Vi söker dig som brinner för kockyrket och samspelet med kollegor. Du ska kunna arbeta självständigt likaväl som i team, du är stresstålig, klarar tyngre lyft, är flexibel, ambitiös och har många bollar i luften samtidigt. I övrigt är det viktigt att du sätter gästen i fokus, älskar att servera och bemöta. En annan sak som står högt på listan är att du är vän av ordning, reda och struktur.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
