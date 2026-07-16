Timvikarier inom Vård- och omsorg samt Funktionsstöd
Askersunds kommun, Socialförvaltning / Undersköterskejobb / Askersund Visa alla undersköterskejobb i Askersund
2026-07-16
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Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Socialförvaltningen i Askersunds kommun ansvarar för äldreomsorg, LSS- och omsorgsverksamheten, socialpsykiatri, verksamhet för ensamkommande flyktingbarn samt individ- och familjeomsorg.
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Vi söker nu timvikarier med ett genuint intresse för att arbeta med människor till våra verksamheter inom Vård- och omsorg samt Funktionsstöd.
I alla våra verksamheter är din huvuduppgift att få andra att må bra. Det gör du genom sociala aktiviteter, att ge stöd i vardagssysslor samt vård och omsorg. Du får mycket uppskattning tillbaka, en känsla som får dig att må bra!
Gemensamma arbetsuppgifter:
• Ge personlig vård och omsorg utifrån individuella behov.
• Arbeta självständigt och ta ansvar i ditt uppdrag.
• Dokumentera i genomförandeplaner och verksamhetssystem.
• Samverka i team och med andra professioner.
• Arbeta personcentrerat och rehabiliterande.
• Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt ordination och delegering.
Vi kommer att anställa utifrån verksamheternas behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg och engagerad vårdbiträde eller undersköterska med driv och framåtanda som vill vara med och ge brukarna en trygg vardag.
Vi ser gärna att du:
• Är 18 år eller äldre.
• Är utbildad undersköterska eller vårdbiträde, eller har relevant erfarenhet (meriterande).
• Har ett genuint intresse för att arbeta med människor och en vilja att göra skillnad för personerna du hjälper.
• Är lyhörd och har ett gott bemötande gentemot brukare/omsorgstagare, närstående, kollegor, andra yrkesprofessioner och arbetsledning.
• Är ansvarstagande, flexibel och villig att lära nytt.
• Behärskar svenska i tal och skrift, då svenska är det gemensamma arbetsspråket på arbetsplatsen. Många av dina arbetsuppgifter handlar om att kunna ta emot instruktioner och föra information vidare på ett korrekt och tydligt sätt. Du kommer att få samarbeta och kommunicera med människor med olika språkliga bakgrund och du förväntas bidra med din erfarenhet och din kompetens på ett positivt samt konstruktivt sätt.
• Har god datavana.
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Arbetet kan vara både fysiskt och psykiskt krävande, vilket ställer krav på god hälsa. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ett utdrag ur belastningsregistret ska visas upp av den som erbjuds anställning hos oss. Detta kan du beställa från Polisens hemsida.
För vissa tjänster krävs B-körkort och att du kan cykla.
Vi ser gärna att våra medarbetare speglar samhällets mångfald.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader, tillträde: Enl. överenskommelse.
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
Observera att vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336628". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Askersunds Kommun
(org.nr 212000-1983)
696 21 ASKERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Askersunds kommun, Socialförvaltning Kontakt
Bemanningsplanerare Socialförvaltningen
Viktor Svensson bemanningsplaneringen@askersund.se +4658381344 Jobbnummer
10003982