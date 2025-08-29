Timvikarier inom Välfärds- och omsorgsförvaltningen
Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!
Vill du ha ett spännande, roligt och ansvarsfullt arbete där engagemang och empati är två grundstenar?
• Då har vi jobbet för dig!
Omsorgen i Uppvidinge kommun behöver din hjälp i våra verksamheter främst placerade i Norrhult, Åseda, Älghult och Lenhovda. Vi söker timvikarier till följande verksamhetsområden:
Särskilt boenden: Ett boende för äldre där individuellt stöd dygnet runt krävs för omsorgstagarna. Stödet kan innebära att vara behjälplig i personlig hygien, aktivering, städ, tvätt eller liknande arbetsuppgifter. På våra särskilda boenden i Älghult och Norrhult finns även demensavdelningar.
Hemtjänst: Innebär bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes hem. Hemtjänstuppdraget kan innebära sysslor som städning, inköp och matlagning.
Gruppboenden, daglig verksamhet, korttidsboende för barn (LSS): Att arbeta inom dessa verksamheter innebär en rättighet enligt lag, som ska garantera att personer med omfattande och varaktiga funktionshinder får goda levnadsvillkor. Individerna ska få den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.
Personlig assistans: Arbetet som personlig assistent innebär att stödja en individ med funktionssättning i det egna hemmet för att individen ska kunna leva det liv hen önskar. Arbetsuppgifterna kan vara allt från att assistera vid måltider, stötta, ta initiativ, sköta hygien, klä av och på sig samt att sköta om hemmet.
Tillsammans med övrig personal i våra verksamheter arbetar du för att göra enskilda personers tillvaro meningsfull och stimulerande.
Vi söker både dag-, kväll- och nattpersonal.
I din ansökan kommer du att få ange vilket verksamhetsområde du är intresserad av att arbeta med samt önskad placering geografiskt i kommunen.Kvalifikationer
Du som söker ska vara intresserad av att arbeta med människor och vara flexibel och ansvarsfull.
Utbildning och/eller erfarenhet inom respektive arbetsområde samt körkort är en merit. Då dokumentation är en del i dina arbetsuppgifter är det viktigt att du behärskar svenska språket i tal och skrift.
Inför anställning kommer du behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola.
ÖVRIGT
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdraget som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
