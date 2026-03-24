Timvikarie till tjej i Vaggeryd
2026-03-24
Nu söker vi en timvikarie som kan utöka vårt assistenteam åt vår glada tjej i Vaggeryd. Tycker du om att arbeta i ett aktivt uppdrag där det händer mycket? Är du positiv och van vid att arbeta med ansvar? Då kanske det är dig vi söker! Skicka in din ansökan till oss redan idag.
Vår uppdragsgivaren är en kvinna i 40-årsålder som bor i en egen lägenhet i centrala Vaggeryd. Till viss del vistas hon även på landet och där har hon katter så du bör inte vara allergisk. I de vardagliga arbetsuppgifterna ingår bland annat personlig omvårdnad, vägledande stöd och stöttning på daglig verksamhet samt vid aktiviteter, skötsel av hemmet, träning i form av vattengympa och gym och att assistera vid fritidsaktiviteter. Uppdragsgivaren älskar både musik och sång och därför vore du roligt om du som assistent kunde dela det intresset med henne. Hon tycker också mycket om att pyssla hemma och att umgås med sin familj och vänner.
Vad krävs
Du som söker är till sättet är lugn, initiativrik, positiv och du har en förmåga att kunna se och sätta dig in i andras behov. Det är en fördel att du är i god fysisk form så du orkar hänga med i svängarna och stötta vid hennes många aktiviteter. Kortare resor i arbetet kan förekomma och då följer du med som assistent och stöd.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som personlig assistent eller annat vårdande yrke men störst vikt läggs på din personliga lämplighet. Dokumentation förekommer i uppdraget och därför krävs det att du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift. Du kan inte vara allergisk mot pälsdjur då det ibland förekommer i hemmet. Vi ser det som meriterande om du har körkort men det är inte ett krav.
Vad erbjuder vi
Vi erbjuder ett spännande och varierat arbete med goda anställningsvillkor där du kommer få göra skillnad för någon annan varje dag. Att kompetensutveckla vår personal är ett led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen därför erbjuder vi flera utbildningar varje år till våra anställda. Vi vill att du ska trivas riktigt bra och hoppas på ett varaktigt samarbete med dig.
• Timanställning vid behov
• Arbetstider som förekommer är dag, kväll, helg och natt (väntetid) i form av dygnspass samt halva dygnspass
• Tillträde enligt överenskommelse
• Vi erbjuder introduktion och möjlighet att gå bredvid i uppdraget
För mer information om tjänsten kontakta ansvarig arbetsledare Jimmie Hultin, jimmie.hultin@kooperativetolja.se
Urval kommer att ske löpande och vi vill därför ha din ansökan omgående.
För att bli aktuell för anställning i Kooperativet olja krävs att du visar upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Det kan ta ett tag att få hem ditt utdrag och därför är det bra att beställa ett redan nu. Gå in på länken:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/ Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För Arbetsplats
Kooperativet olja Jobbnummer
9816863