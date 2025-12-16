Timvikarie till Långareds skola
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Långared är en mindre ort cirka 17 km utanför Alingsås. I den idylliska omgivningen nära sjön ligger förskolan och skolan nära varandra. Långareds skola har cirka 120 elever fördelade på förskoleklass, åk 1, åk 2-3, åk 4-5 och åk 6. Vi är en stabil och sammansvetsad personalgrupp med hög samlad kompetens, stark sammanhållning och positiv barn- och elevsyn.
Nu söker vi en timvikarie under vårterminen till framför allt skolan, men även arbete på förskolan förekommer vid behov.
Vad vi erbjuder:
• En spännande vardag: Ingen dag är den andra lik, du får uppleva en varierad och dynamisk arbetsmiljö.
• Flexibla arbetstider: passar dig som studerar eller har annan sysselsättning på deltid
• Personlig utveckling: Hos oss får du chansen att utvecklas, lära dig nya saker och växa både personligt och professionellt.
• Meningsfulla uppgifter: Din insats gör skillnad! Inspirera och stötta våra elever i deras lärande och se dem växa.
• Engagerade kollegor: som alla strävar efter att skapa den bästa möjliga lärmiljön för våra barn och elever.
Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter
Som timvikarie hos oss spelar du en viktig roll. I skolan stöttar du våra ordinarie lärare vid deras frånvaro, undervisar i olika ämnen, och bidrar till en trygg och inspirerande lärmiljö.
Du kan komma att undervisa i både teoretiska ämnen så som matematik och svenska, och praktiska ämnen som exempelvis idrott eller musik. Ditt arbete kommer bidra till våra elevers framgång och välmående.
Efter skoldagens slut kan du även komma att få arbeta på fritidshemmet där du, tillsammans med dina kollegor, genomför aktiviteter ihop med eleverna för att skapa en meningsfull fritid efter skoltid.
Det är viktigt att du finner det motiverande att lära ut och att du på ett pedagogiskt sätt kan engagera barn och elever. Du lägger själv in de tider och dagar du kan arbeta i vårt bokningssystem och får därefter bokningar via sms. Kvalifikationer
Vi söker dig som tycker om att arbeta med barn och unga och som har en naturlig pedagogisk förmåga. Du bemöter både elever och kollegor med värme, respekt och lyhördhet och ser ett gott bemötande som en självklar del av vardagen. Du har lätt för att skapa trygga relationer och tar ansvar för ditt uppdrag som timvikarie på ett engagerat och professionellt sätt.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Eftersom skolan ligger på landsbygden är det viktigt att du antingen bor i närområdet eller har körkort och tillgång till bil, då möjligheterna till kollektivtrafik är begränsade.
Det är meriterande om du har utbildning eller erfarenhet från skolverksamhet, eller om du har ledarerfarenhet från till exempel föreningsliv. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och söker framför allt dig som vill göra skillnad för våra elever samt bidra till en trygg och positiv skolmiljö.
ÖVRIGT
För denna tjänst behöver du visa upp ett giltigt belastningsregister som du beställer via nedan länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt identitetskort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
