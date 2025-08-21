Timvikarie till fritidshemmet och förskolan
2025-08-21
Montessori Mondial bedriver en modern och resultatinriktad montessoripedagogik med specialistutbildade lärare och optimala lärmiljöer. Montessori Mondial är en del av AcadeMedias grundskolor.
Är du genuint nyfiken på barns naturliga drivkrafter och höga potential? Vill du arbeta i en skola och förskola där barnens perspektiv värdesätts? Då är vi rätt arbetsplats för dig. Vi lyssnar in samhällets utveckling och anpassar alltid undervisningen efter barnet och inte tvärtom.
Vi vet att struktur ger trygghet, att arbetsro skapar möjligheter och att respekt bygger självkänsla. Med beprövad Montessoripedagogik och moderna metoder ser vi till att eleverna når sina mål samtidigt som de lär sig att ta ansvar och lita till sin egen förmåga. På Montessori Mondial Nacka erbjuder vi våra elever en trygg lärandemiljö från förskola upp till år 9.
Vi brinner för resultatinriktad montessoripedagogik. Gör du också det?
Nu söker vi dig som med kort varsel kan jobba på vårt fritidshem och på vår förskola,
Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta i klass under elevernas skolvardag och senare på fritidshemmet eller på förskolan på någon av våra fem avdelningar. Publiceringsdatum2025-08-21Profil
Vi söker dig som är ansvarstagande i din roll och har ett och har ett flexibelt samt positivt förhållningssätt. Du tycker om att arbeta tillsammans med andra, men också van vid att arbeta självständigt.
Vi erbjuder
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en timanställning vid behov.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning sker löpande efter behov.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
