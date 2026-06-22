Timvikarie stödassistent/personlig assistent
Nybro kommun, Individ- och familjeförvaltningen, Funktionsstöd / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nybro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nybro
2026-06-22
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Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
På nybro.se kan du bland annat läsa om hur det är att jobba i Nybro kommun och ta del av vilka förmåner vi erbjuder våra medarbetare:https://nybro.se/jobb-foretagande/nybro-kommun-som-arbetsgivare/
Individ- och familjeförvaltningen ansvarar för insatser enligt SoL och LSS som omfattas av individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Kommunmedborgare som är i behov av socialtjänstens insatser kan erhålla råd, stöd och bistånd. I de flesta fall ges vårt bistånd och våra insatser efter en individuell bedömning som del av vår myndighetsutövning. Vi har ambitionen att de insatser vi ger ska leda till självständighet.
Verksamheten fokuserar på insatser till barn, ungdomar och deras föräldrar, missbruksproblematik, våld i nära relationer, personer med funktionsnedsättning som behöver stöd i sin dagliga livsföring, personer i behov av försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder, rehabilitering och integration.
10 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Som stödassistent eller personlig assistent arbetar du med att ge stöd och omsorg till personer som har olika former av funktionsvariationer och unika livssituationer. Arbetet kan innehålla bland annat stöd och motivation i vardagssysslor, hjälp och stöd med personlig omsorg och sociala kontakter.
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som timvikarie eller som kanske vill få in en fot för framtida tillsvidareanställning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
• Vi har behov av vikarier inom:-Gruppbostad
• Boendestöd inom socialpsykiatri, även nattetid (mobila natt)
• Korttidsverksamhet för barn
• Korttidstillsyn ungdomar
• Barnboende
• Servicebostad
• Personlig assistans
• Daglig sysselsättning
Ange i din ansökan om du har särskilt intresse för någon av verksamheterna.
Du kommer att träffa människor med olika bakgrund. Vår verksamhet pågår dygnet runt: dagtid, kvällstid, helg, vaken natt och dygn med jour, arbetstiden varierar på de olika arbetsplatserna. Ange vilka tider du är tillgänglig för arbete i din ansökan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du behöver kunna arbeta självständigt och ha ett socialt och flexibelt förhållningssätt. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande, där vi strävar efter att arbeta på ett lugnt och tryggt sätt. Genom ett gott bemötande och god kommunikation skapar vi förtroendefulla relationer.
Utbildning inom vård- och omsorg, barn- och fritid eller annan relevant utbildning är meriterande. Inom vissa verksamheter är körkort B ett krav. Du behöver goda kunskaper inom det svenska språket för att kunna kommunicera och dokumentera.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vid anställning ska utdrag från belastningsregister uppvisas.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom Nybro kommun eller andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.
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Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 104". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nybro Kommun
(org.nr 212000-0753)
382 80 NYBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nybro kommun, Individ- och familjeförvaltningen, Funktionsstöd Kontakt
Enhetschef (tillgänglig t.o.m. 4/8)
Linn Augustsson linn.augustsson@nybro.se 0481-453 10 Jobbnummer
9972714