Timvikarie på Duvboskolan
Sundbybergs kommun / Pedagogjobb / Sundbyberg Visa alla pedagogjobb i Sundbyberg
2025-10-02
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundbybergs kommun i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Du fokuserar på framtiden. Och är närvarande i nuet. Precis som vi.
Här på Duvboskolan arbetar vi med ständiga förbättringar i vår iver att utveckla skolan och oss själva. Duvboskolan är en populär kommunal F-6 skola med ungefär 370 elever. Skolans resultat är mycket goda. På skolan har vi ett lugnt och trevligt klimat med hög trivsel hos elever, vårdnadshavare och personal. Genom bland annat skolans relativa litenhet har vi ett gott och nära samarbete kollegor emellan. Skolan är organiserad i små självstyrande arbetslag som har i uppgift att samarbeta kring eleverna i arbetslaget. På skolan arbetar vi efter vår värdegrund: kunskap, trygghet, delaktighet och utveckling.
Som timvikarie kommer du att jobba både under skoldagen och på fritids. Vi ser gärna att man kan gå in och hålla i undervisning upp till årskurs 6. God svenska i tal och skrift.
Dina arbetsuppgifter innebär att arbeta med för tillfället anvisad uppgift från förskoleklass till årskurs 6.
Vi vill att du studerar till lärare eller är utbildad barnskötare eller har annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren finner lämplig. Vi vill också att du tycker om att arbeta med barn samt kan arbeta både självständigt samt i grupp med andra.
Befattningen är en allmän visstidsanställning som ersätter den ordinarie personalen vid semester, sjukdom eller annan frånvaro på dagtid. Du rings in vid behov. Välkommen med din ansökan! Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev. Ansök senast 2025-10-10. Tjänsten tillsätts under förutsättning att inget förändras inom verksamheten.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/ Arbetsplats
Sundbybergs stad Kontakt
Biträdande Rektor
Carolina Elg carolina.elg@sundbyberg.se Jobbnummer
9538088