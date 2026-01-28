Timvikarie kök
2026-01-28
Föräldrakooperativet Värmskog är en ekonomisk förening som driver förskola, skola och fritids i vackra Värmskog. Vi har 30 års erfarenhet av att driva förskola och mer än 15 års erfarenhet av skola och fritids. På förskolan som har två avdelningar går det sammanlagt ca 30 barn i åldrarna 1-5 år. I skolverksamheten F-6 finns det idag 63 elever. Vi är stolta över vår lärartäthet där barnens bästa alltid sätts i främsta rummet. Vi har två minibussar som hämtar och lämnar de elever som har skolskjuts. Vi har eget skolkök där maten lagas från grunden med målsättningen att använda svenska och lokalt producerade råvaror. Skolan ligger i Värmskog precis vid strandkanten till sjön Värmeln och det berömda Värmskogs café. Här finns närhet till skog, badmöjligheter och i skolan finns slöjdsal, idrottshall och nya konferensrum. Värmskog är en by där det råder stor framtidstro med fokus på utveckling för medborgarna och skolan är navet för hela bygden.
Verksamheten är präglad av omsorg, omtanke och värme där vi ser varje barn. Elever och barn ställer upp för varandra oavsett ålder och visar mycket omsorg och stor tolerans för varandra. Den positiva känslan återspeglas även i ett engagerat arbetslag.
Vi söker nu en vikarie till vårt skolkök. Är du en glad, positiv person som är ansvarstagande, har en god samarbetsförmåga och är flexibel så kommer du passa väldigt bra hos oss. För att kunna jobba hos oss krävs att du har B-körkort och viljan att lära. Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via e-post
E-post: anki.larsson@varmskogsfriskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie kök". Arbetsgivare Föräldrakooperativet Värmskog Ekonomisk För
Broviksvägen 10 (visa karta
)
664 92 VÄRMSKOG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Värmskog Ekon Fören, Föräldra Kooperativet Kontakt
Biträdande rektor
Anki Larsson anki.larsson@varmskogsfriskola.se Jobbnummer
9709157