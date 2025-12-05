Timvikarie inom hemtjänst
2025-12-05
I hemtjänsten möter du människor i deras hem och i deras vardag.
Med omtanke, lyhördhet och stöttande händer gör du skillnad i de små men viktiga ögonblick som skapar trygghet och får livet att fungera. Nu söker vi dig som vill arbeta som timvikarie hos oss på Bräcke Hemtjänst.
Din roll
Som timvikarie i hemtjänsten ger du omsorg och stöd i människors hem och hoppar in när ordinarie personal är frånvarande. Det innebär att du blir en viktig del av teamet, där du bidrar till kontinuitet och trygghet för våra kunder. Du möter personer som behöver stöd utifrån fysiska, psykiska eller sociala utmaningar och anpassar dig efter deras behov i vardagen. Hos oss får du en praktisk introduktion där du följer med ordinarie personal och lär känna både arbetssätt och kunder, så att du känner dig trygg när du går ut på egna uppdrag.
I jobbet ingår:
- Insatser i ordinärt boende som du åker till med bil eller cykel
- Stöd i personlig omvårdnad
- Lättare serviceuppgifter i hemmet
- Att följa med på ärenden utanför bostaden, exempelvis vårdbesök
- Dokumentation
Vem vi söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller vårdbiträde och som trivs med att finnas nära människor i deras vardag. Du tar ansvar, är lösningsorienterad och anpassar dig lätt till nya rutiner - både i självständigt arbete och tillsammans med andra. Med ditt engagemang bidrar du till att skapa en trygg och meningsfull vardag för dem vi stöttar.
- Du har undersköterskeutbildning eller vårdbiträdesutbildning
- Du har fyllt 18 år
- Du kan cykla
- Du pratar och skriver obehindrat på svenska
Meriterande
- Erfarenhet av arbete inom hemtjänst eller äldreomsorg
- B-körkort
Bräcke Hemtjänst Alingsås
Bräcke hemtjänst ligger centralt i Alingsås, med utgångspunkter på Kolavägen och Plangatan. Här arbetar omkring 50 medarbetare med målet att fler Alingsåsbor ska kunna bo kvar hemma längre - oavsett ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Gemensamt ser vi också till att alla som jobbar trivs och mår bra. Vi ger varandra en bra start på varje arbetspass genom att bidra till en glad stämning i arbetsgruppen och tar delat ansvar för såväl utrustning som planering. Läs mer om verksamheten och hur vi jobbar: https://brackediakoni.se/bracke-hemtjanst-alingsas/
Välkommen med din ansökan!
Bräcke diakoni - Hos oss blir du del av något större.
Vi är en idéburen organisation som låter värdegrunden genomsyra både arbetssätt, kultur och ledarskap. Det innebär:
- en arbetsgivare som vilar på en på en stark medmänsklig värdegrund,
- en arbetsmiljö präglad av delaktighet och påverkan,
- ett arbete där du bidrar till att göra skillnad för människor och samhället i stort,
- trygghet genom god arbetsmiljö, nära ledarskap, kollektivavtal och goda förmåner.
Läs mer här: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
Bräcke diakoni, Bräcke hemtjänst Alingsås
