Timvikarie i Nyhamnsläge/Höganäs
BMT Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Höganäs Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Höganäs
2026-07-30
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En engagerad och pålitlig medarbetare sökes nu till en kund i Höganäs.
Kunden har autism och kan vid tillfällen ha ett utmanade beteende.
Som personlig assistent hjälper du till med vardagliga sysslor så som städning, personlig omvårdnad, aktiviteter eller att följa med på ärenden. På vardagar dagtid har kunden en fast daglig aktivtet utanför hemmet, därefter sker arbetet i hemmet eller där kunden befinner sig.
Kunden har, i nuläget assistans 16-08 på vardagar samt dygnet runt på helger., vilket kommer innebära såväl dag, som kvälls-och helgtjänstgöring. Vid akuta vakanser kan du som medarbetare behöva hoppa in med kort varsel, varpå en flexibilitet är välkomnade.
Kunden har som krav att man kan uppvisa ett nytt utdrag ur belastningsregistret.
Företagsinformation
Vi är det lilla assistansbolaget med det stora fokuset på personal. Vi är fast övertygade om att personal som är nöjda och trivs på arbetet, levererar assistans med hög kvalitet.
Vår storlek lämpar sig för dig som vill ha snabba beslutsvägar och fokus på detaljerna som kompletterar din helhetsbild. Vi arbetar nära våra kunder och nära vår personal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare BMT Assistans AB
(org.nr 556922-4412), https://bmt.tidvis.se/lediga_tjanster
Vitemöllegatan 16D (visa karta
)
214 42 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Uppdragschef
Sofia Brazier sofia@bmtassistans.se Jobbnummer
10016444