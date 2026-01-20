Timvikarie, Barnsjuksköterska Bumm
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-01-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-20Om företaget
Välkommen till en verksamhet med hög kompetens och stor arbetsglädje!
Capio Alva Bumm Hagastaden tar emot barn 0-17 år för utredning, behandling och uppföljning av barnmedicinska frågeställningar. Utöver basuppdraget bedriver vi utredning och behandling av ADD/ADHD. Vi är en del av Region barn och unga inom Capio Närsjukvård och bedriver en av de största barn- och ungdomsmedicinska verksamheterna i Stockholm.
Capio Alva Bumm Hagastaden finns i ljusa, fräscha lokaler med närhet till kommunikationer och restauranger mitt emot Nya Karolinska Sjukhuset i Solna.
Din roll
Vi förstärker nu vårt team med en timvikarierande barnsjuksköterska som kan komma in med kort varsel vid sjukdom/vab eller planerade ledigheter.
Hos oss roterar du mellan olika uppgifter så som telefonrådgivning, provtagning, att självständigt utföra spiromerier och pricktester samt hantera remisser och ärenden via 1177. För dig som har erfarenhet av Bumm sedan tidigare finns också utrymme för självständiga sjuksköterskebesök.
Hos oss arbetar du i ett växlande tempo.
Vi erbjuder dig
Som timvikarie hos oss blir du en del av ett team med stor arbetsglädje! Hos oss samarbetar barnläkare, barnpsykiatrier och barnsjuksköterskor i ett prestigelöst arbetsklimat. Du får varierande arbetsuppgifter och möter barn i alla åldrar. Du är självklart välkommen till våra sociala tillställningar så som AW, julbord, gemensamma Bumm-möten etc.
Om dig
Vi söker dig som är specialistutbildad barnsjuksköterska. Tidigare erfarenhet av Bumm är starkt meriterande och du är trygg i mötet med barn och föräldrar. Vidare klarar du att arbeta i ett bitvis högt tempo och känner liksom vi en stor arbetsglädje.
Sista dag att ansöka är 2025-04-01
Intervjuer sker löpande.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7080401-1797794". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Eugeniavägen 12 (visa karta
)
171 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9694032