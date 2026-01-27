Timvikarie Åre skola
Åre Kommun, Grundskola / Grundskollärarjobb / Åre Visa alla grundskollärarjobb i Åre
2026-01-27
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åre Kommun, Grundskola i Åre
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Vi söker timvikarier till Åre skola under vårterminen 2026.
Du kan, ibland på kort varsel, erbjudas möjligheten att få jobba med elever i antingen skola eller på fritidstid.
Jobbet innebär att vara i barngrupp och till viss del leda redan planerad verksamhet. Hoppar du in under skoltid finns det planer att följa samt lärare att fråga/ta stöd ifrån. Detsamma gäller under eftermiddagen på fritids då du ofta jobbar i ett arbetslag som planerat dagens verksamhet.
Innan du blir anställda kommer du att få gå bredvid under en dag så att du känner dig trygg med rutinerna, innan du får ditt första jobb.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill och tycker det är kul att jobba med barn.
Du får gärna ha jobbat i skola/fritids tidigare men det är inget krav.
Har du även jobbat med barn med utmaningar så är det meriterande.
Vi söker en lagspelare som kan vara flexibel och lösningsinriktad.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301940". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åre kommun
(org.nr 212000-2494) Arbetsplats
Åre Kommun, Grundskola Kontakt
Rektor
Kim Sommarin kim.sommarin@are.se 0702618804 Jobbnummer
9705975