Timvikarie, Äldreliv Hemtjänst, Norrtälje
Norlandia Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrtälje Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrtälje
2026-02-02
Vi på Äldreliv Hemtjänst söker dig som är undersköterska eller vårdbiträde och som vill jobba inom vår hemtjänst i Norrtälje. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Om Äldreliv
Äldreliv är ett lite mindre och mer personligt omvårdnads- och serviceföretag som erbjuder hemtjänst och RUT-tjänster i Norrtälje.
Tjänsterna utförs i huvudsak enligt biståndsbeslut. Vi arbetar nära varandra inom ett mindre område och känner varandra väl. Vi är stolta över vårt arbete och engagerar oss med själ och hjärta i våra kunder.
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta med människor och har stark känsla för service. Samt att du har lätt att samarbeta med andra och har en god förmåga att anpassa din kommunikation utifrån mottagaren.
Vi söker dig som är undersköterska eller vårdbiträde
Det är krav på tidigare erfarenhet inom äldreomsorgen.
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har god datorvana och systemkunskap.
Vi ser gärna att du har B-körkort och kan cykla
Övrig information
Anställningsform: timvikarie
Tillträde: snarast
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Vi undanber oss all hjälp med rekryteringen.
