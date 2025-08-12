Timvikarie
Studieförbundet Medborgarskolan / Barnskötarjobb / Säffle Visa alla barnskötarjobb i Säffle
2025-08-12
, Åmål
, Grums
, Bengtsfors
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studieförbundet Medborgarskolan i Säffle
, Karlstad
, Mariestad
, Lidköping
, Degerfors
eller i hela Sverige
Medborgarskolan region Mitt startade 2007 förskolan Kullerbyttan som ligger i centrala Säffle. Syftet är att erbjuda ett icke vinstdrivande privat alternativ som drivs av föreningen Medborgarskolan. Kullerbyttan består av tre avdelningar (1-2 åringar, 3-4 åringar och 4-6 åringar) med tillsammans circa 46 barn och elva medarbetare, inkluderat rektor, som även arbetar i verksamheten. Vi har en tydlig profil - rörelse och hälsa, vilket bland annat innebär att vi arbetar mycket med utomhuspedagogik och ser en spännande och rolig utmaning i att bygga en miljö som stimulerar barnens behov av motorisk utveckling.
Vi har bland annat satsat mycket på en kombinerad lekställning och motorikbana i utemiljön. Dessutom lägger vi kontinuerligt fokus på nya spännande aktiviteter som stimulerar hälsa och rörelse. Inom begreppet hälsa fokuserar vi även på god och näringsrik kost. Vi lagar all mat på plats i vårt eget kök och använder i så stor utsträckning som möjligt lokala och ekologiska råvaror.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Är du utbildat barnskötare? Är du engagerad, glad, positiv, driven, med ett stort hjärta och som sätter barnen i centrum? Då kan du vara vår nya kollega!
Vi söker nu timvikarier. Som medarbetare hos oss bidrar du aktivt till förskolans profil - rörelse och hälsa, vilket bland annat betyder att du tycker om att vistas ute och ser fördelar med utomhuspedagogik. På Kullerbyttan arbetar vi aktivt med förskolans läroplan och förväntar oss att du blir en reflekterande och inspirerande del i detta. Du har en vilja att bygga upp en kvalitativ verksamhet och är medveten om att det kräver engagemang och delaktighet.
Har du frågor, kontakta rektor Emily Korstanje, emily.korstanje@medborgarskolan.se
Ansökan endast via vår hemsida www.medborgarskolan.se/jobb
Med ansökan ska personligt brev och CV bifogas. Betyg och referenser behövs ej i detta skede. Om du blir aktuell kommer vi att begära in ett utdrag från belastningsregistret.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare jobbannonser.
Vi ser fram mot att höra från dig! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan Arbetsplats
Medborgarskolan Jobbnummer
9454896