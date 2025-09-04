"Timmis" undersköterska Hemsjukvård
På Capio vårdcentral Årsta, som ligger i södra delen av Stockholm, har vi samlat all vår kunskap under samma tak vilket gör att vi skapar en stark och kompetent personalgrupp med många års erfarenhet av primärvård. Vi är ett härligt gäng på 50 medarbetare som tar hand om våra ca 14 500 patienter. Vår ambition är att alltid erbjuda våra patienter bästa tänkbara vård. Vi håller till i ljusa, fina lokaler och det är lätt att ta sig till oss då det finns goda förbindelser.
Din roll som undersköterska i hemsjukvårdenInom hemsjukvården utför vi planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i våra 150 listade patienters hem. Som undersköterska arbetar du tillsammans med ansvarig sjuksköterska och ansvarar framförallt för dagliga besök såsom att ge medicin och såromläggningar.
Vi på Capio Årsta erbjuder digVi erbjuder dig en positiv arbetsplats med tydligt patientfokus. Du välkomnas av ett dedikerat gäng med stark teamkänsla där alla bidrar till en god arbetsmiljö.
Om digVi ser gärna att du har några års erfarenhet i yrket. Du har förmåga att anpassa dig till olika situationer och ändrade omständigheter. Du är strukturerad och kan planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt. Har du arbetat med hemsjukvård tidigare är det meriterande. Det viktigaste är att du bryr dig om människor, lika mycket som vi gör!
