Timavlönad Lokalvårdare
2025-10-31
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad
Vill du ha ett jobb där du verkligen gör nytta - varje dag? Som timavlönad lokalvårdare hos oss bidrar du till att skapa trygga, rena och trivsamma miljöer för barn, elever och medarbetare i Halmstads kommun.
Du får ett flexibelt arbete där du möter många olika människor och miljöer, samtidigt som du får möjlighet att utvecklas och göra skillnad.
Vad du ska göra
Som lokalvårdare ansvarar du för den dagliga städningen i kommunens verksamheter, främst skolor, förskolor och kontor. Arbetet innebär att:
- Utföra städning enligt fastställda rutiner och kvalitetskrav
- Bidra till en trivsam och hygienisk miljö för verksamheternas användare
- Samarbeta med kollegor
Du arbetar självständigt men är en viktig del av ett större team som tillsammans ser till att våra lokaler håller hög standard.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som:
- Är 18 år eller äldre
- Har B-körkort
- Kan cykla
- Kan börja arbeta kl. 06.00 på vardagar
- Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- Du ska kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret "Arbeta i förskola och skola". Beställ det redan nu via polisens e-tjänst: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
- Är flexibel och kan rycka in med kort varsel vid behov
- Har möjlighet att arbeta minst 2 till 3 dagar i veckan
Meriterande:
- Har tidigare erfarenhet av arbete inom lokalvård
- Har en utbildning inom lokalvård
- Har tillgång till egen bil för att ta dig till din arbetsplats
Vem du är
Vi söker dig som gillar att ta tag i saker och som inte väntar på att någon annan ska säga till. Du har energi och vill göra ett bra jobb. Du tycker om att lära dig nya saker och utvecklas i det du gör.
Du är bra på att samarbeta med andra och bidrar till en trevlig stämning på jobbet. Samtidigt kan du jobba självständigt och ta ansvar för dina uppgifter. Du har ett vänligt sätt och tycker om att hjälpa andra.
När något oväntat händer försöker du hitta lösningar och lösa problemet. Du kan snabbt ställa om när planeringen ändras, men du gillar också att ha ordning och struktur i ditt arbete. Även när det är stressigt behåller du lugnet och gör klart det som behövs.
Men viktigast av allt är din personliga lämplighet - vi söker dig som är engagerad, pålitlig och har ett gott bemötande.
Vad vi erbjuder
- Introduktion och bredvidgång för att du ska känna dig trygg i din roll
- Friskvårdsbidrag för alla anställda
- Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för många
Rekrytering sker löpande. Vi kontaktar dig via telefon eller mejl - håll utkik även i skräpposten.
Om du tidigare arbetat inom kommunen kan intern referenstagning ske innan intervju.
Så ansöker du
Ansök via Varbi - vi tar inte emot ansökningar via e-post eller i pappersformat. Vi ser fram emot att höra från dig!
Kommunledningsförvaltningen har fokus på ledning, samordning och uppföljning för att kommunkoncernen ska arbeta effektivt med invånarnas bästa i fokus. Förvaltningen leder och samordnar samhällsbyggandet och jobbar för hållbar tillväxt i Halmstads kommun. Tillsammans ansvarar vi också för styrning och utveckling av kommungemensamma frågor som HR, kommunikation, administration och ekonomi.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Du ska kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret "Arbeta i förskola och skola". Beställ det redan nu via polisens e-tjänst: Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro.
