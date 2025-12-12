Timavlönad Lokalvårdare
2025-12-12
Vill du ha ett arbete där du verkligen gör nytta varje dag? Som timavlönad lokalvårdare hos Serviceförvaltningen i Halmstads kommun bidrar du till trygga, rena och trivsamma miljöer för barn, elever, brukare och medarbetare.
Här får du ett flexibelt jobb där du möter olika människor och verksamheter samtidigt som du gör något som är viktigt på riktigt. Hos oss får du möjlighet att växa, ta ansvar och bli en del av ett team som tillsammans ser till att kommunens lokaler håller hög kvalitet för alla som vistas i dem.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Som lokalvårdare ansvarar du för den dagliga städningen i kommunens lokaler, främst skolor, förskolor och kontor. Du arbetar självständigt men är samtidigt en viktig del av ett större team som tillsammans ser till att våra verksamheter är trygga, hygieniska och trivsamma. I ditt uppdrag ingår att utföra städning enligt fastställda rutiner och kvalitetskrav, bidra till en god och säker miljö för användarna samt samarbeta med kollegor och personal i verksamheterna.
I rollen bidrar du till Serviceförvaltningens övergripande mål - att leverera hög kvalitet, skapa god service och vara en trygg partner för kommunens verksamheter. Genom ditt arbete lägger du grunden för miljöer där barn kan lära, medarbetare kan arbeta och invånare kan känna sig välkomna.Kvalifikationer
Vi söker dig som tar ansvar, är hjälpsam och vill göra ett gott jobb. Du samarbetar lätt med andra och bidrar till en positiv stämning, samtidigt som du kan arbeta självständigt och hålla ordning i ditt arbete. När något oväntat händer behåller du lugnet, hittar lösningar och kan snabbt ställa om. Din pålitlighet och vilja att bidra gör dig till en värdefull del av teamet.
För att arbeta hos oss måste du:
- Vara över 18 år
- Inneha B-körkort och ha tillgång till egen bil
- Kunna cykla
- Kunna vara tillgänglig för arbete från kl. 06.00 på vardagar
- Ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
- Kunna visa upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för "Arbete i skola/förskola"
- Vara flexibel och kan arbeta med kort varsel
- Kunna arbeta minst 2-3 dagar per vecka
Meriterande
- Erfarenhet av arbete inom lokalvård
- Utbildning inom lokalvård
Vad vi erbjuder
Introduktion och bredvidgång så att du känner dig trygg i din roll. Friskvårdsbidrag för alla anställda. Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för många varje dag
Rekrytering sker löpande, så håll utkik i din mejl, även i skräpposten. Har du tidigare arbetat inom kommunen kan intern referenstagning ske innan intervju.
Så ansöker du
Ansök via Varbi. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller i pappersformat.
Vi ser fram emot din ansökan!
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden.
Kommunledningsförvaltningen har fokus på ledning, samordning och uppföljning för att kommunkoncernen ska arbeta effektivt med invånarnas bästa i fokus. Förvaltningen leder och samordnar samhällsbyggandet och jobbar för hållbar tillväxt i Halmstads kommun. Tillsammans ansvarar vi också för styrning och utveckling av kommungemensamma frågor som HR, kommunikation, administration och ekonomi.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Du ska kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. För att arbeta inom vård och omsorg krävs att du visar belastningsregistret "Kontroll av egna uppgifter. För att arbeta inom lokalvård eller kök krävs att du visar registret "Arbeta i förskola och skola". Beställ det redan nu via polisens e-tjänst: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/222". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen, Volymrekryteringscenter Kontakt
Volymrekryteringscenter klf-volymrekryteringscenter@halmstad.se 035-139600 Jobbnummer
9640720