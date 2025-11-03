Timanställning undersköterska till Eken Falköping
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falköping
2025-11-03
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Falköping
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av ett engagerat team som varje dag arbetar för att ge människor möjlighet till ett bättre liv? Då är du rätt person för oss! Vi på Eken Falköping söker just nu ansvarsfull och driven omvårdnadspersonal som delar vår vision: "Alla har rätt till ett bra liv."Publiceringsdatum2025-11-03Om företaget
Eken Falköping är en del av Humana, en ledande aktör inom vård och omsorg. Här erbjuder vi boende för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar, med eller utan behov av somatisk vård. På vår enhet, som ligger i utkanten av Falköping, finns 18 platser. Våra klienter är från 20 år och uppåt, och vi arbetar för att ge dem stöd och hjälp som verkligen gör skillnad.
Vi är ett engagerat team som drivs av vår värdegrund: Engagemang, Glädje och Ansvar. Dessa ledord genomsyrar allt vi gör, med fokus på bemötande, delaktighet och självbestämmande.
Hos oss arbetar vi i ett nära samarbete mellan olika professioner. Vårt team består av sjuksköterskor, arbetsterapeut, skötare, undersköterskor, och psykiatriker.
Om tjänsten
Som omvårdnadspersonal hos oss kommer du ha ett varierande arbete där du bland annat kommer planera och genomföra individuella insatser efter behov och mål utifrån våra boendes genomförandeplaner. Du kommer dagligen att dokumentera i vårt dokumentationssystem. Tillsammans med kollegor fördelar ni arbetsuppgifter och kommunicerar med övrig hälso- och sjukvårdspersonal.
Exempel på arbetsuppgifter:
Motiverande och stödjande samtal
Följa upp de boendes veckoplanering och genomförandeplan
Hantera läkemedel utifrån delegation
Planera aktiviteter och körningar
Social samvaro
Stöd vid dagliga insatser och ADL (exempelvis omvårdnad, måltidsstöd, tillagning av måltider, städ, tvätt och inköp)
Anställningsvillkor:
Vi söker nu en medarbetare för timanställning. Arbetstiden är varierande och kan inkludera dag-, kvälls-, helg- och nattpass.
Lön är timlön och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Vem är du?
Vi söker dig som är lösningsfokuserad, lyhörd och flexibel. Du är en person som har förmågan att hantera stressiga situationer med trygghet och stabilitet. Du är ansvarsfull och kan självständigt strukturera ditt arbete, samtidigt som du har god samarbetsförmåga och trivs i team. Du har en pedagogisk insikt om människors olika förutsättningar och kan anpassa ditt sätt att kommunicera efter deras behov.
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska, skötare, vårdbiträde eller har motsvarande kunskap samt erfarenhet
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med målgruppen
B-körkort
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgiftervictoria.juteberg@humana.se
073-066 47 04 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Lena Svenningsson lena.svenningsson@humana.se Jobbnummer
9586155