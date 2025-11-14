Timanställd serviceassistent i Falun med omnejd
Har du ett hjärta av guld?
Om du ofta får höra... att du är snäll. En omtänksam person. Och noggrann. Då är det nog dig vi söker! Vi jobbar nämligen med omtanke när vi städar fram en enklare, renare vardag åt våra kunder. Och vi gör det med hjärtat. För vi vet att vårt arbete får kunden att trivas och må bra, och det gör oss glada. Nu söker vi en serviceassistent, som tillsammans med teamet på vårt Falu-kontor ska fortsätta att sprida omtanke och få kunder att trivas. Vi tror att det kan vara du!
Det är inte svårt. Men viktigt. Som Serviceassistent på HomeMaid har du en viktig roll: du får kunderna att längta efter att komma hem. Det gör de, när du ger dem bästa möjliga service genom våra städtjänster. Du arbetar självständigt ute hos kunderna. Det är inte svårt, men det innebär ett stort eget ansvar.
Som Serviceassistent jobbar du med att:
Dammsuga och damma
Moppa golv och rengöra ytor
Byta lakan och renbädda säng
Piffa och ge kunden det där lilla extra
• med mera, som du får lära dig här hos oss.
Vi söker dig ... som tycker om att arbeta självständigt, men som också är en lagspelare då du ibland arbetar tillsammans med andra i teamet. Du har en stark känsla för kvalitet och ett driv att göra kunden nöjd och glad. Att vara punktlig och noggrann är självklart för dig. Du är engagerad och positiv, och precis som vi anser du att städning är ett hantverk som blir bäst när det sköts av oss proffs.
Krav för anställning:
Du förstår och pratar grundläggande svenska eller engelska
Har körkort och tillgång till egen bil
Kan arbeta flexibla arbetstider mellan klockan 7 och 17
Vi blir extra glada om du:
Tidigare har arbetat inom hemstädning eller liknande tjänster.
Placering:Falun
Anställning:Timanställning med möjlighet till tillvidareanställning
Tillträde:Intervjuer sker löpande
Lön:Enligt kollektivavtal
Ansök senast: 2025-12-01
Varmt välkommen med din ansökan!
Sedan mitten av 90-talet har HomeMaids medarbetare hjälpt tusentals kunder till en renare, mer trivsam vardag genom att serva med hemstädning, företagsstädning, fastighetsstäd, fönsterputs och mycket mer. Detta är den enkla, tydliga idé på vilken HomeMaid grundades 1997: Att göra vardagen lättare för sina kunder. Det visade sig snabbt vara ett framgångskoncept. Sedan 2000 ligger huvudkontoret i Halmstad, men HomeMaid finns idag från Skåne i söder till Sundsvall i norr. Bolaget är börsnoterat sedan november 2005. Som medlem i Almegas branschorganisation för hushållsnära tjänster driver vi frågan om försäkringar, pensionsavtal och trygghet på arbetet. Vi har självklart kollektivavtal och bygger tillsammans med våra ca 1000 medarbetare en bra värderingsstyrd arbetsplats med visionen Bättre tillsammans. Läs gärna mer på homemaid.se/jobba hos oss. Ersättning
