Tillverkande verkstadspersonal

Karriärguiden Group Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Trollhättan
2025-12-28


Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Trollhättan, Essunga, Vänersborg, Lilla Edet, Grästorp eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Trollhättan, Vänersborg, Grästorp, Uddevalla, Ale eller i hela Sverige

Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/tillverkande-verkstadspersonal-1. Vi ser fram emot din ansökan!

Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.

Läs mer om oss på https://bahusia.se

Publiceringsdatum
2025-12-28

Om tjänsten
Du kommer huvudsakligen arbeta med allmänt verkstadsmekaniskt arbete innefattande bland annat svarvning, kapning, fräsning, anpassning och montering av stålprodukter.
Din erfarenhet
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter av arbete inom tillverkningsindustrin och/eller har studerat industritekniskt program på gymnasienivå. Erfarenhet eller utbildning inom svets är meriterande!

Du innehar B-körkort samt läser och förstår arbetsinstruktioner obehindrat.
Din personlighet
Vi ser att du är en engagerad, kvalitetsmedveten, pålitlig och driftig person och trivs med att arbeta praktiskt.

Teamkänsla är något du värderar högt!

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karriärguiden Group Sweden AB (org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/bahusia-personalformedling-ab

Arbetsplats
Bahusia Personalförmedling AB

Jobbnummer
9664077

Prenumerera på jobb från Karriärguiden Group Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB: