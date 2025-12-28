Tillverkande verkstadspersonal
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/tillverkande-verkstadspersonal-1.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
Läs mer om oss på https://bahusia.se Publiceringsdatum2025-12-28Om tjänsten
Du kommer huvudsakligen arbeta med allmänt verkstadsmekaniskt arbete innefattande bland annat svarvning, kapning, fräsning, anpassning och montering av stålprodukter.
Din erfarenhet
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter av arbete inom tillverkningsindustrin och/eller har studerat industritekniskt program på gymnasienivå. Erfarenhet eller utbildning inom svets är meriterande!
Du innehar B-körkort samt läser och förstår arbetsinstruktioner obehindrat.
Din personlighet
Vi ser att du är en engagerad, kvalitetsmedveten, pålitlig och driftig person och trivs med att arbeta praktiskt.
Teamkänsla är något du värderar högt!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
