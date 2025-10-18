Tillfällig Teknisk Handläggare
2025-10-18
På Teknik- och serviceförvaltningen i Enköpings kommun arbetar vi för att skapa en hållbar och väl fungerande vardag - både idag och i framtiden. Med ansvar för fastigheter, allmän plats, VA, måltidsservice och servicefunktioner är vi en nyckelspelare i kommunens utveckling. Hos oss får du möjlighet att påverka, samarbeta och bidra till att nå en hållbarare och attraktiv kommun. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och förverkliga goda idéer - är du en av dem?
Som medarbetare hos oss får du tillgång till flera förmåner som bidrar till ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. Du kan semesterväxla och på så sätt omvandla semestertillägg till extra lediga dagar - perfekt för dig som värdesätter mer tid för återhämtning.
Vi erbjuder dessutom kostnadsfri träning hos flera av våra samarbetspartners inom hälsa och friskvård, med ett brett utbud av pass varje vecka. Utöver det får du en friskvårdspeng på 2 000 kr per år att använda för det som passar dig bäst.
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Vatten- och avloppsverksamheten, har ca 50 medarbetare. Vi planerar för, producerar och levererar dricksvatten samt avleder och renar spill- och dagvatten. Vi förvaltar och förädlar distributionsnät, avloppsanläggningar och dricksvattenanläggningar. Enköping är expansivt och vi tar höjd för framtiden, där vi i vårt arbete planerar för nya områden och förtätningar. Här väntar oerhört spännande utmaningar, med projekt som ex. nytt avloppsreningsverk och framtidens dricksvattenförsörjning!
På enheten Projekt och planering arbetar ca 17 personer som ansvarar för kundservice, investeringsplanering samt projekt- och byggledning.
Din roll är att stödja experter, team och chefer.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Bistå och handlägga i projekt och planeringsinriktad linjeverksamhet; administrativt och ekonomiskt planerings- och uppföljningsarbete
* Administrativ resurs kopplat till projekt; samordna möten, ansvar för protokollföring, dokumenthantering, kommunikationsinsatser m.m.
* Dokumentation; hantera, dokumentera, digitalisera och registrera handlingar
* Fakturahantering; kvalitetssäkring underlag, kontering, granskning, uppföljning
* Bistå och handlägga ärenden kopplade till detaljplaner, bygglov och anslutningsärenden
* Bistå och handlägga vid myndighetsansökningar, ex. anmälningar och lov inom PBL och MB.
* Kontakt med konsulter, entreprenörer, myndigheter och fastighetsägare m.fl.
* Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt
* Bistå teamledare och chefer i administrativt och ekonomiskt planering- och uppföljningsarbete, statistik, kommunikationshantering m.m.Kvalifikationer
Vi vill att du har minst en gymnasial utbildning och det är meriterande om du har relevant yrkeserfarenhet. Vi söker en person med service känsla och som är van att arbeta inom organisationer med högt tempo. Dina arbetsuppgifter kommer variera beroende på vilken fas projekten befinner sig i. Det är därför viktigt att du tycker om att ta dig ann nya utmaningar och arbetsuppgifter samt har lätt för att samarbeta.
Det krävs att du har goda kunskaper i Office-paketet samt flerårig erfarenhet från administrativt arbete. Det är meriterade om du har erfarenhet av att arbeta inom projekt och har entreprenadkunskap samt om du har kunskap inom vatten och avlopp.
Som person är du självgående, serviceinriktad och har lätt för att skapa kontakter. Du är en driven organisatör som ser en utmaning i att effektivisera administrativa arbetsuppgifter. Det är också viktigt att du är kvalitetsmedveten och utför dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt. Därutöver är du en person som verkar för och bidrar till att skapa god trivsel på vår gemensamma arbetsplats.
Vi förutsätter att du har mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift samt att du innehar B-körkort.
