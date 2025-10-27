TIG-Svetsare
2025-10-27
Nu söker vi en erfaren TIG-svetsare för tjänst på Brogren Industries i Älvängen.
Älskar du teknik, noggrannhet och söker en arbetsplats där du kan växa långsiktigt? Har du jobbat några år med tig-svetsning och har erfarenhet av svetsning med styrning via fot-pedal?
Här erbjuds du en unik möjlighet att utvecklas ytterligare inom TIG-svetsning i en trygg, ren och professionell miljö. De tillverkar avancerade detaljer och behöver nu förstärka teamet för att möta den ökade efterfrågan. Här hittar du stabilitet, teamwork och en företagskultur där många av dina framtida kollegor har stannat och vuxit med företaget genom åren.
Här erbjuds du:
• Noggrann handledning och kompetensutveckling från erfarna mentorer som hjälper dig att steg för steg lära dig arbetets alla delar.
• Arbete utan stress - hög kvalitet värdesätts framför allt, och här får du tid att utföra arbetet med precision och ordning.
• Utrymme att växa och utvecklas - Det finns goda möjligheter att växa inom företaget för den som visar framfötterna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
• TIG-svetsning av högkvalitativa komponenter i manuella och/eller automatiserade (robotiserade) team.
• Montering, skruvning och kontroll - varierande arbetsuppgifter för dig som gillar att jobba med händerna och är teknikintresserad.
Vad vi söker hos dig
Vi söker dig som har erfarenhet av TIG-svetsning med styrning via fotpedal, både från utbildning och tidigare jobb, och som har ett starkt intresse för teknik. Tidigare erfarenhet i verkstad är krav, men vi lägger även stor vikt vid att du har en positiv inställning och en vilja att lära mer.
För att trivas här tror vi att du är:
• Noggrann och kvalitetsmedveten - Arbetsplats där du får göra skillnad med ditt hantverk och precision värdesätts.
• Ödmjuk och lyhörd - du har lätt för att samarbeta, vågar be om hjälp och uppskattar att lära dig nytt.
• En lagspelare - tidigare framgång bygger på teamwork, och vi tror att du också gillar att jobba nära andra.
• Driven och nyfiken - du ser fram emot att lära dig nytt och växa i din roll.
• Teknikintresserad och praktiskt lagd - Du trivs med att arbeta med händerna och har ett driv att utvecklas
Vad som erbjuds dig
• Trygg anställning i ett företag som växer och utvecklas - med vinstrekord två år i rad.
• Arbetstider måndag-torsdag 6.30-15.45 och fredagar 6.30-12.45 - samt möjlighet till 2-skift eller kvällsskift framöver om du önskar.
• En långsiktig karriärmöjlighet i en stabil och ren arbetsmiljö där varje individ uppskattas.
• Ett företag som värderar respekt, hållbar utveckling och samarbete - du blir en viktig del av teamet.
• En tydlig utvecklingsplan och kompetenta mentorer som metodiskt lär dig deras processer
• En chans att växa inom företaget - många i teamet har varit med i flera år och har växt i sin roll
Ansök och bli en del av framgångssagan!
